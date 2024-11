Política Investigados por golpe atuaram desde 2019 para manter Bolsonaro no poder, diz a Polícia Federal

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

A PF (Polícia Federal) concluiu que os investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado atuaram desde 2019 para manter o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. A conclusão está no relatório final da investigação, tornado público nesta terça-feira (26).

“Os investigados atuaram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, desde o ano de 2019, com o emprego de grave ameaça para restringir o livre exercício do poder Judiciário e impedir a posse do governo legitimamente eleito com a finalidade de obter a vantagem relacionada a manutenção no poder do então presidente da República JAIR BOLSONARO”, disse a PF.

Segundo a PF, dados analisados na investigação apontam que os militares atuaram de “forma deliberada, sem conhecimento dos comandantes, em evidente quebra de hierarquia”. O objetivo, segundo o relatório, era estabelecer uma relação de confiança entre o GENERAL FREIRE GOMES e o então presidente da República JAIR BOLSONARO, “para que o então comandante do Exército aderisse a tentativa de Golpe de Estado, dando o suporte armado à ação que estava em curso”.

A Polícia Federal indiciou no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas.

