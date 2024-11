Política Polícia Federal diz que “organização criminosa planejou e executou ações clandestinas para matar o ministro Alexandre de Moraes”

A informação consta no relatório da Polícia Federal divulgado nesta terça-feira. Na foto, o ministro Alexandre de Moraes

A organização criminosa que planejou um golpe de Estado no País planejou e executou ações clandestinas para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A informação consta no relatório da PF (Polícia Federal) divulgado nesta terça-feira (25). Além disso, foi prevista o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para extinguir a chapa vencedora das eleições de 2022.

Confira o trecho:

“Nesse contexto, a investigação, com base nas medidas cautelares probatórias deferidas pelo juízo, avançou em identificar que a organização criminosa planejou e executou ações clandestinas para prender/matar o ministro ALEXANDRE DE MORAES. A ação final foi realizada no dia 15 de dezembro de 2022, data em que a consumação do golpe de Estado ficou mais próxima de se concretizar. Além disso, o planejamento operacional previu o assassinato do então presidente da República eleito LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, por envenenamento, e do vice-presidente eleito, GERALDO ALCKIMIN, com a finalidade de extinguir a chapa vencedora das eleições presidenciais de 2022”, diz a Polícia Federal.

