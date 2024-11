Inter Invicto há 14 jogos, Inter é o líder do returno no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

A equipe comandada por Roger Machado está há 14 partidas sem perder. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Já se passaram 14 das 19 rodadas do segundo turno do Campeonato Brasileiro e, com o torneio chegando ao fim, o Inter está no topo da tabela quando olhamos somente para o returno da competição. O Colorado conquistou 31 dos 42 pontos possíveis, ficando em primeiro lugar na colocação do segundo turno. Logo depois estão Fortaleza (30), Palmeiras (28) e Botafogo (28).

Nesses 14 jogos, foram nove vitórias, quatro empates e somente uma derrota, todos sob o comando de Roger Machado. Além disso, o Inter está há 14 partidas sem perder, marca que inclui também jogos atrasados do primeiro turno.

Na era dos pontos corridos, é o maior período de invencibilidade, superando a marca alcançada por Mano Menezes em 2022, quando a equipe teve uma série de 13 partidas sem saber o que era derrota. Na ocasião, o Colorado embalou com 9 vitórias e 4 empates na reta final do Brasileiro, entre as rodadas 22 e 34. O time foi da sexta posição para a vice-liderança, onde terminou a competição.

Na atual temporada, a última derrota foi para o Atlético-GO, fora de casa, no dia 18 de agosto. Depois disso, o clube venceu Cruzeiro, Juventude, Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Vitória, Grêmio, Atlético-MG, Criciúma e Fluminense, e empatou com Cruzeiro, Bragantino, Corinthians e Flamengo.

O time gaúcho também tem o melhor ataque do returno ao lado do Palmeiras. Foram 27 gols marcados pelo Colorado e 11 sofridos. O aproveitamento do segundo turno até o momento é de 73,8% e na próxima semana o colorado enfrenta o Vasco em São Januário e pode melhorar ainda mais esses números.

O Inter volta a campo na próxima quinta-feira (21), às 20h, quando enfrenta o Vasco em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Grenal.

2024-11-17