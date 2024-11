Inter Gauchão feminino: Inter vence o Juventude nos pênaltis e vai encarar o Grêmio na final

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

As Gurias Coloradas venceram o Juventude nos pênaltis por 5 a 3, após perderam por 1 a 0 no tempo regulamentar. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

As Gurias Coloradas venceram o Juventude nos pênaltis por 5 a 3, após perderam por 1 a 0 no tempo regulamentar, na tarde dessa sexta-feira (15), no jogo de volta das semifinais, e se classificaram para a final do Gauchão feminino de 2004. Na primeira partida, o Inter havia triunfado por 2 a 1. Agora, o Colorado se prepara para enfrentar o Grêmio na disputa pela taça.

No Estádio do Sesi Caxias do Sul, o primeiro tempo do confronto terminou empatado e sem gols. Na etapa final, as Jaconeras marcaram aos 16 minutos, com Tai cobrando falta de longa distância e encobrindo a goleira colorada. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. As Jaconeras marcaram com Tai, Lari Sanches e Alice. A cobrança de Talita parou em grande defesa da goleira Mayara. O Inter converteu todas as cobranças, com Bruna Benites, Capelinha, Katrine, Tamara e Isa Haas, garantindo a classificação para a final.

Equipe masculina

Em outra frente, a equipe masculina do Inter se apresentou na manhã desta sexta-feira para mais um treino no CT Parque Gigante. O próximo desafio colorado no Campeonato Brasileiro é na quinta-feira (21), às 20h, no estádio São Januário, contra o Vasco da Gama, pela 34ª rodada da competição nacional.

As atividades dessa sexta foram fechadas no CT, com privacidade para o comandante Roger Machado orientar o time que entrará em campo na próxima rodada do Brasileirão. São dois os jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo e que desfalcarão a equipe: Bernabei e Bruno Gomes.

2024-11-15