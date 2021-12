Rio Grande do Sul IPE Prev abre concurso com mais de 70 vagas de níveis Médio e Superior

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. Foto: Reprodução As inscrições seguem até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para concurso público do IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul). São 72 vagas de níveis Médio e Superior e a remuneração será acrescida de gratificação e vale refeição. A oportunidade de nível Médio é para o cargo de Assistente de Previdência. Já as de nível Superior são para Administração, Análise de Sistemas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil e Medicina.

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022, no horário oficial de Brasília (DF), através do site do Instituto AOCP. Já o pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 11 de janeiro em toda a rede bancária.

As provas estão previstas para o dia 6 de fevereiro de 2022, em Porto Alegre, mas, poderão ser aplicadas também em cidades vizinhas. Já o horário e local serão informados futuramente nos canais oficiais do Instituto AOCP.

