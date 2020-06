Rio Grande do Sul IPE Saúde credencia Hospital São José de Taquari

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Governador Leite com o prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus (E), e o diretor-presidente do IPE, Marcus Vinícius. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador Leite com o prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus (E), e o diretor-presidente do IPE, Marcus Vinícius. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio do IPE Saúde, e a Associação Taquariense de Saúde oficializaram, nesta terça-feira (16), o credenciamento do Hospital São José de Taquari. A assinatura ocorreu no Palácio Piratini e contou com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e do diretor-presidente do IPE, Marcus Vinícius de Almeida.

“É uma satisfação vermos o hospital São José com uma boa estrutura. É um fortalecimento mútuo: o IPE fortalece o hospital, e o hospital, por sua vez, fortalece o IPE. Essa medida ainda aproxima o serviço do cidadão”, celebrou Leite.

O termo amplia a rede de atendimento aos usuários e prevê a disponibilização de internações, procedimentos, pronto atendimento clínico, raio X, atendimento de emergência em psiquiatria e análises clínicas.

“Os usuários do IPE Saúde em Taquari e na região mereciam a ampliação da rede credenciada. A inclusão, em nosso sistema, dessa instituição de saúde, trará a segurança e o reforço na assistência para muitos usuários que necessitavam se deslocar para cidades vizinhas e para a capital em busca de atendimento. O instituto vai ao encontro de sua missão”, disse Marcus Vinícius.

O prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus, e o presidente da Associação Taquariense de Saúde, Pedro Ramos, também participaram da assinatura no Piratini.

