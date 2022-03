Rio Grande do Sul IPE Saúde e hospitais têm nova reunião nesta semana para garantir atendimento aos usuários do instituto

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A primeira reunião ocorreu na sexta-feira Foto: IPE Saúde/Divulgação A primeira reunião ocorreu na sexta-feira. (Foto: IPE Saúde/Divulgação) Foto: IPE Saúde/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes de hospitais e a diretoria do IPE Saúde devem se reunir novamente nesta semana para assegurar a continuidade dos atendimentos aos usuários do instituto, informou o governo gaúcho nesta segunda-feira (21).

A primeira reunião ocorreu na sexta-feira (18). No encontro, o IPE Saúde informou sobre a prorrogação por 30 dias do início da vigência da tabela própria de remuneração de medicamentos, além de desenvolver o plano de reequilíbrio econômico-financeiro que permitirá o equacionamento do passivo histórico, bem como a construção de um cenário de previsibilidade nos pagamentos.

“Estamos trabalhando em conjunto com as instituições hospitalares para a construção de uma solução que seja adequada a todos os envolvidos, dentro de um contexto de reequilíbrio”, disse o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do RS decidiram notificar o IPE Saúde sobre a possibilidade de suspender os atendimentos aos usuários do instituto. As entidades alegam que contas referentes a serviços hospitalares e ambulatoriais prestados ao IPE Saúde estão atrasadas em diversas cidades gaúchas.

O instituto é responsável pela assistência médica e hospitalar de mais de 1 milhão de pessoas no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul