Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

O local é um dos pontos de vacinação contra o coronavírus na Capital Foto: EPTC/Divulgação O local é um dos pontos de vacinação contra o coronavírus na Capital. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

A unidade de saúde Moab Caldas, no bairro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre, foi fechada, na manhã desta segunda-feira (21), após um tiroteio na região. O local é um dos pontos de vacinação contra o coronavírus na Capital.

O atendimento no Pronto-Atendimento Cruzeiro do Sul, próximo à unidade de saúde, não foi afetado, de acordo com a prefeitura. “Unidade de saúde Moab Caldas, no Santa Tereza, está com as atividades suspensas pelo menos até o meio-dia desta segunda-feira, devido a tiroteio na região. Abertura no período da tarde ainda está sendo avaliada pela coordenação”, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A troca de tiros ocorreu durante uma operação policial contra uma facção criminosa. Segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar, bandidos reagiram a uma abordagem. Um suspeito morreu e duas pessoas ficaram feridas. Armas foram apreendidas.

