Rio Grande do Sul IPE Saúde e IPE Prev abrem agendamento para atendimento presencial

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os atendimentos ocorrem na Avenida Borges de Medeiros, 1.945. Foto: Arquivo IPE Os atendimentos ocorrem na Avenida Borges de Medeiros, 1.945. (Foto: Arquivo IPE) Foto: Arquivo IPE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os atendimentos presenciais no IPE Saúde e no IPE Prev serão retomados no dia 3 de novembro, em Porto Alegre, somente com horário agendado. O agendamento, desenvolvido em parceria com a Procergs, é feito no site de cada instituição ou pelo portal integrado de serviços digitais do Estado rs.gov.br. Os atendimentos ocorrem na sede (av. Borges de Medeiros, 1.945). No interior, as unidades permanecem fechadas. Veja o funcionamento em cada caso.

IPE Saúde

No caso do IPE Saúde, o agendamento para atendimento presencial estará disponível para todos os serviços, que também continuarão prestados de forma on-line, via atendimento digital.

É de responsabilidade do usuário conferir os documentos necessários para a prestação do atendimento conforme o serviço desejado.

As perícias médicas do IPE Saúde também são retomadas na modalidade presencial, igualmente com agendamento.

O resultado da perícia médica presencial deve ser consultado 24 horas após o atendimento, no site do IPE Saúde, no Menu Mais Serviços ao Segurado – Consulta Situação de Perícia Médica.

IPE Prev

No atendimento presencial do IPE Prev serão disponibilizados somente os serviços de solicitação de concessão ou de restabelecimento de pensão por morte, de complementação de documentos de processos de concessão ou de solicitação de restabelecimento de pensão por morte. Para agendar o atendimento presencial a partir de 3 de novembro.

Serviços de protocolo, de visitas das assistentes sociais, de fornecimento de certidões de habilitação e de vínculo, de oitivas de sindicâncias e de fornecimento de cópias de processos e documentos permanecem suspensos até 31 de dezembro.

As renovações anuais dos pensionistas (realizadas no mês de aniversário) estão sendo feitas automaticamente pelo sistema, sem necessidade de comparecimento ao IPE Prev.

Os demais serviços são realizados exclusivamente pelo site, e-mail e formulário eletrônico.

Procedimentos para atendimento

Para garantir a segurança no atendimento presencial, foram reformuladas as instalações físicas e serão adotadas medidas preventivas. Contudo, também é necessário contar com os cuidados dos usuários. Confira, abaixo, as orientações:

• Para garantir a segurança no atendimento presencial, foram reformuladas as instalações físicas e serão adotadas medidas como a medição de temperatura das pessoas na entrada do edifício, disponibilização de álcool gel e higienização frequente dos ambientes. Contudo, também é necessário contar com os cuidados dos usuários. Confira, abaixo, as orientações:

• É responsabilidade do(a) segurado(a) conferir a documentação necessária para garantir o atendimento desejado.

• Compareça no horário agendado – não se atrase e nem se adiante. Não será permitido que pessoas aguardem atendimento dentro do prédio se chegarem mais de 15 minutos antes do horário marcado, para evitar aglomerações no ambiente.

• Caso tenha sintomas de infecção respiratória (tosse, coriza, dificuldade para respirar) ou febre antes ou no dia marcado, é preciso cancelar o agendamento e remarcá-lo pelo site, inclusive em caso de perícia médica.

• É obrigatório o uso de máscara para ingresso e permanência no edifício-sede, bem como o cumprimento das medidas sanitárias previstas no Decreto Estadual 55.241/2020.

• Será permitida a presença de apenas um acompanhante por requerente, nos casos de dependência de terceiros (menores de idade, idosos, portadores de deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida).

• Os atendimentos do IPE Prev e do IPE Saúde serão no andar térreo do edifício-sede (av. Borges de Medeiros, 1.945). Haverá filas distintas para cada instituição. O acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida é realizado pela rua Vicente de Paula Dutra (fundos do edifício).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul