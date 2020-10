Rio Grande do Sul IPE Saúde manterá serviços digitais de forma definitiva

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

O IPE Saúde atende a cerca de 1 milhão de segurados em todo o Estado Foto: Divulgação O IPE Saúde atende a cerca de 1 milhão de segurados em todo o Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a pandemia do novo coronavírus, o IPE Saúde, assim como outras instituições, suspendeu os atendimentos presenciais. Desde março, todos os serviços podem ser acessados por canais digitais – e esta modalidade permanecerá disponível mesmo após o retorno das atividades presenciais.

“Ainda que o retorno do atendimento presencial no IPE Saúde já esteja alinhado, os avanços que tivemos com a digitalização das atividades não podem retroceder. A pandemia trouxe graves e inegáveis prejuízos, mas o setor público reaprendeu a trabalhar. O êxito na informatização de nossas rotinas é algo que ficará. O atendimento on-line, agora, é realidade”, afirmou o diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida.

“Há projetos como a Jornada do Segurado, em parceria com a Procergs, entre outras ações, que visam ampliar as ferramentas e facilitar o acesso aos diferentes serviços pelos usuários”, afirmou o diretor de Relacionamento com Segurados, Paulo Gnoatto.

Atualmente, o IPE Saúde presta atendimento digital por meio de serviços em que o usuário soluciona diretamente sua demanda no site (atualização cadastral, emissão de comprovantes para Imposto de Renda, solicitação de segunda via de cartão, alteração de senha, etc.) ou a partir do preenchimento de formulários específicos, em que os documentos são enviados digitalizados pelo usuário para análise do IPE Saúde. O retorno do atendimento digital é por e-mail, nesses casos.

O IPE Saúde atende a cerca de 1 milhão de segurados em todo o Estado. Clique aqui e acesse a página com mais informações sobre o atendimento digital do IPE Saúde.

