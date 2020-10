Tecnologia iPhone 12 de 56 mil reais homenageia o primeiro computador da Apple

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Edição de luxo do iPhone 12 traz pedaço da placa-mãe do Apple 1. (Foto: Reprodução)

A empresa russa Caviar anunciou dois modelos de luxo do iPhone 12 em homenagem ao primeiro computador da Apple pela bagatela de até R$ 56 mil. O smartphone ainda não foi lançado oficialmente, mas a loja russa já começou a vender edições exclusivas. Os russos anunciaram na última semana dois acabamentos para os vindouros iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max que terão uma traseira em madeira com um pedaço da placa-mãe do Apple 1, um computador totalmente feito à mão por Steve Wozniak, co-fundador da gigante da tecnologia. A expectativa é que a nova geração de celulares da Apple seja apresentada na segunda semana de outubro.

A Caviar é conhecida por produzir edições de luxo de aparelhos premium de algumas fabricantes. No caso do iPhone 12, a empresa lançou uma versão contendo uma placa de titânio e um pedaço da placa-mãe do Apple 1 pelo preço de US$ 10 mil (R$ 56 mil no câmbio de hoje).

Como há poucos componentes disponíveis, a Caviar decidiu apresentar também uma versão Light. O modelo traz um pedaço bem menor do primeiro computador da Apple, mas é a metade do preço da primeira edição, ou seja, US$ 5 mil (R$ 28 mil em conversão direta).

A versão comemorativa foi anunciada para homenagear os 43 anos desde que o Apple 1 deixou o mercado. Ele foi lançado 1976, mas parou de ser comercializado em 1977.

Como apenas 200 computadores foram fabricados, as versões de luxo serão bastante limitadas. A Caviar planeja lançar apenas nove exemplares do modelo Apple 1 e 49 unidades da versão Light. A expectativa é que eles cheguem após o lançamento oficial do iPhone 12.

O que esperar do iPhone 12

Apesar da nostalgia que as edições estimulam, o anúncio também chama a atenção por apresentar uma imagem do iPhone 12 com câmera quádrupla. A expectativa é que o sensor principal tenha 64 MP e o conjunto apresente também o ToF (Time of Flight), sensor que consegue captar a profundidade com mais precisão.

Além disso, espera-se que o processador da nova linha de smartphones da Apple seja 50% mais rápido que o chip anterior. Rumores dão conta de que o A14 Bionic venha com uma arquitetura de 5 nanômetros, o que superaria até o Snapdragon 865 Plus, processador da Qualcomm considerado um dos mais poderosos atualmente.

Também há especulações sobre a Apple trazer a tela OLED para todas as versões do iPhone 12. No ano passado, apenas as edições Pro receberam o painel mais sofisticado. O iPhone 11 manteve a tela LCD. Os rumores também indicam que os modelos podem ser compatíveis com a internet 5G.

A nova linha do iPhone 12 pode vir ainda com o cabo USB reforçado, porém sem o conector do carregador. Até mesmo os fones de ouvido podem ficar de fora da caixa.

