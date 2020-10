Tecnologia iPhone 12: executiva da Apple sugere usar cabo de iPhones antigos

A caixa do iPhone inclui um cabo USB-C para Lightning. (Foto: Reprodução)

A vice-presidente de Marketing da Apple, Kaiann Drance, respondeu as principais preocupações dos consumidores sobre o iPhone 12 no podcast Rich on Tech Podcast. Quando questionada sobre a polêmica das caixas do novo modelo de celular, ela sugeriu o uso de cabos e adaptadores antigos para efetuar a recarga: “nós encorajamos você a ainda usá-los,” comenta.

Segundo ela, a mudança se justifica por questões ambientais, principalmente quando muitos usuários ainda têm acesso a esse tipo de cabo e adaptador de tomada: “Bem, talvez você já tenha um, se tiver outro smartphone ou produto eletrônico. Nos últimos dois anos, muitos deles mudaram para adaptadores tipo C,” comenta Drance. Uma alternativa seria caso o usuário já possuísse um iPad ou Mac mais recente, que possuem a mesma entrada e são compatíveis.

Contudo, Kainn ressalta que os novos cabos são capazes de oferecer um carregamento mais rápido: “É diferente porque é mais moderno, é mais rápido e ainda pode ser usado com qualquer adaptador de alimentação USB-C”.

Apesar do iPhone 11 já ter apresentado a mudança de entradas para o USB-C, elas ainda não são predominantes na maioria dos países, exigindo que usuário compre um adaptador USB-A para USB-C, o que agrava as questões ambientais levantadas pela marca.

A empresa removeu fones de ouvido e plugue de tomada. A partir de agora, a caixa do iPhone inclui um cabo USB-C para Lightning. Consumidores que não tiverem plugue USB-C deverão comprá-lo à parte. De acordo com a Apple, a medida foi adotada como parte dos esforços para preservar o meio-ambiente.

MagSafe para iPhone

Um novo carregador magnético foi anunciado seguindo a grife do MagSafe, uma marca já conhecida pelos fãs da marca. Desta forma, usuários podem recarregar o celular ao posicioná-lo sobre o acessório baseado em ímãs. A fabricante destacou que são necessárias novas capinhas desenhadas para permitir o fluxo de eletricidade.

Internet 5G

O CEO da Apple, Tim Cook, destacou que o 5G só se torna realidade para muitos consumidores quando o iPhone passa a oferecer a conectividade. Já o CEO da operadora de telecomunicações Verizon, Hans Vestberg, destacou que a rede está em expansão no território americano, com novas antenas em estádios, casas de espetáculos, aeroportos e atrações turísticas, entre outros ambientes.

Diz a empresa que o download em 5G pode chegar a 4 Gb/s (Gigabits por segundo) em “condições ideais”, enquanto o upload pode chegar a 200 Mb/s (o famoso Mega).

