Tecnologia O WhatsApp libera a opção de silenciar conversas e grupos para sempre; saiba como usar

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até então, o máximo de tempo permitido para desativar notificações era de um ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para alívio geral, agora é possível silenciar conversas e grupos no WhatsApp por tempo indeterminado. A função está disponível nas configurações do aplicativo no celular: há a opção de silenciar por 8 horas, uma semana, ou então “para sempre”. O anúncio foi feito pelo WhatsApp em sua conta no Twitter nesta semana.

Até então, o máximo de tempo permitido para desativar notificações era de um ano. O recurso de silenciar para sempre chegou também ao WhatsApp Web, versão do app de mensagens para computadores, no início deste mês.

A função estava em testes desde julho e foi revelada inicialmente pelo site WaBetainfo, site especializado em códigos beta do aplicativo de mensagem.

Saiba como silenciar notificações para sempre: 1. Verifique se o seu celular está com a versão atualizada do app do WhatsApp; 2. Clique na conversa privada ou no grupo que você quer silenciar; 3. Se você tiver um celular Android, clique em um botão com três pontinhos que fica na parte superior direita da conversa. Caso você tenha um iPhone, clique no nome do contato ou do grupo e abra as opções de conversa; 4. Selecione a opção de silenciar notificações; 5. Agora, é só clicar na opção “para sempre”, caso você tenha um celular Android, ou em “tempo indeterminado”, se você tiver um iPhone.

Criptografia

O WhatsApp passará a informar usuários caso mensagens enviadas pela versão Business não tiverem criptografia de ponta a ponta. A mudança, que deverá ser implementada nos próximos meses, será notada quando uma empresa utilizar serviços de terceiros para gerenciar as mensagens e, assim, permitir que elas sejam acessadas por alguém que não seja o cliente.

Um desses serviços será o Facebook, que, a partir de 2021, oferecerá uma plataforma para empresas administrarem mensagens de clientes. A empresa afirma que a mudança ajudará marcas a responderem às conversas com mais rapidez, gerenciarem seus estoques e venderem mais por meio do aplicativo.

Hoje, algumas ferramentas já permitem que empresas gerenciem o atendimento a clientes no app. Elas usam a API do WhatsApp Business para administrar as mensagens em suas próprias plataformas, como acontecerá com o Facebook. O WhatsApp entende que, nesta situação, a criptografia de ponta a ponta não existe pois a empresa autorizou que um dos serviços acessem as conversas.

Por outro lado, a plataforma explica que a criptografia de ponta a ponta existe se a empresa enviar as mensagens manualmente pelos aplicativos da versão convencional ou Business. A criptografia também é mantida caso a empresa administrar a API do WhatsApp Business por conta própria, o que acontece com marcas de médio e grande porte.

Para oferecer mais transparência, o mensageiro vai alertar no início da conversa caso uma empresa utilizar serviços de terceiros. Se a marca enviar mensagens por meio do aplicativo ou administrar a API, outro aviso indicará que ninguém fora da conversa, nem mesmo o WhatsApp, tem acesso às mensagens ou ligações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia