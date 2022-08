Tecnologia iPhone 13: comprar agora ou esperar o iPhone 14?

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Com o lançamento dos novos modelos, o preço das versões anteriores deve cair. (Foto: Divulgação)

O mês de setembro é conhecido por receber os novos lançamentos da Apple e, como de costume, precede a incômoda questão: ainda vale a pena comprar o iPhone 13 ou é melhor esperar pelo lançamento de seu sucessor? Sugestiva, a resposta pode variar conforme muitas especificidades, incluindo as expectativas, o orçamento e a ficha técnica dos modelos.

Versões

Lançada há quase um ano, a série iPhone 13 contou com quatro diferentes modelos, que apesentaram diversas melhorias em relação à iteração passada — como os recursos da câmera, duração da bateria e maior capacidade de processamento.

Sem surpresas, a variante-base chegou a liderar o mercado como o celular mais vendido no mundo durante o mês de abril, seguido por seus semelhantes iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Mini

Mais portátil, conforme seu nome sugere, o modelo possui a menor tela da linha e pode ser considerado uma variante de entrada. Entretanto, ele possui o mesmo conjunto de câmeras do iPhone 13, além do mesmo processador e das mesmas opções de armazenamento — sendo elas 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

Atualmente, o iPhone 13 Mini pode ser encontrado com preços a partir de R$ 4.699 no mercado nacional. Aos fãs do formato compacto, vale ressaltar que o modelo deve ser descontinuado e não provavelmente não aparecerá na família do iPhone 14.

iPhone 13

A variante-base desta família trouxe melhorias pontuais em relação ao iPhone 12, com destaque para o aumento na capacidade de sua bateria para 3.240 mAh — um avanço de 15% ou 400mAh, aproximadamente. Tratando-se do quesito fotográfico, o modelo conta com dois sensores traseiros de 12 MP, capazes de alcançar um zoom digital de até 5x, além de uma câmera frontal também de 12 MP.

Seguindo as mesmas especificações do iPhone 13 Mini, o modelo basicamente oferece um maior formato de tela como principal vantagem. Segundo rumores, o iPhone 14 padrão poderá manter o preço do iPhone 13 em seu lançamento, agora disponível por preços a partir de R$ 5.149.

Pro e Pro Max

Ao contrário de seus antecessores, o iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max são, essencialmente, idênticos nas principais especificações técnicas. Ambos os modelos contam com a tela OLED “Super Retina XDR” e taxa de atualização aprimorada com ProMotion, conjunto triplo de câmeras com apoio do sensor LiDAR e o processador A15 Bionic.

Na prática, o que realmente diferencia os modelos é o tamanho de sua tela: enquanto o iPhone 13 Pro possui a dimensão de 6,1″, o iPhone 13 Pro Max conta com espaçosos 6,7″. Naturalmente, o espaço extra é também aproveitado para adicionar uma bateria com maior autonomia, garantindo até 28 horas de uso — durante reprodução de vídeos. O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max podem ser encontrados no mercado com preços a partir de R$ 7.099 e R$ 7.299, respectivamente. iPhone 14 Seguindo o “padrão Apple de lançamentos”, os futuros modelos devem oferecer melhorias cumulativas em seu design — isto é, sem grandes saltos nas mudanças. Através de repetidos vazamentos, a expectativa consoante é que as variantes de entrada, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, devem herdar o processador A15 Bionic enquanto as versões “profissionais” receberam o novo A16 Bionic. No quesito visual, a alteração mais significativa fica para o novo módulo de câmeras frontais, que adota um formato de pílula e abandona o “entalhe”. O componente também receberá foco automático, além de melhorias na captação de imagens em ambientes com baixa iluminação. Ainda falando da capacidade fotográfica, vale destacar que o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max devem receber sensores de 48 MP, capazes de gravar vídeos de qualidade na resolução 8K. Muito aguardada, a possível mudança quebraria a “tradição” da Apple em manter a resolução de suas câmeras em 12 MP — especificação em uso desde o lançamento do iPhone 6. Sem delongas, é muito mais vantajoso esperar pelo lançamento do iPhone 14, mas não necessariamente por suas vantagens. Quase tradicionalmente, é costumeiro da Apple abaixar o preço de seus “modelos antigos” assim que a chegada dos novos é anunciada. Dessa maneira, o maior preço torna os aparelhos já bem-estabelecidos no mercado ainda mais atraentes. Caso a sugestão pareça controversa, vale também ressaltar que as mudanças entre gerações não serão tão expressivas, além de serem mitigadas com o excelente suporte para atualizações de sistema operacional da Apple. Na prática, porém, as evoluções de maior peso ficam para a linha profissional do iPhone 14, destinada ao nicho mais exigente de usuários. Para o grande público, o iPhone 13 ainda oferecerá uma experiência satisfatória por muitas temporadas.

