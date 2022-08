Tecnologia iPhone 14: lançamento deve acontecer no dia 7 de setembro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

A próxima geração dos celulares Apple é esperada pelos fãs da companhia. (Foto: Reprodução)

O lançamento do iPhone 14 deve acontecer num evento em 7 de setembro, de acordo com a agência Bloomberg. O analista Mark Gurman, especializado na cadeia produtiva da Apple, divulgou nesta quarta-feira (17) que a empresa estaria se preparando para a chegada do sucessor do iPhone 13 daqui a três semanas.

Gurman cita “pessoas com conhecimento do assunto”. Ele tem o histórico de acertar nas informações sobre Apple. Por ora – e como de costume – a companhia mantém o mistério, sem confirmar nem negar qualquer data referente ao iPhone 14. Os preços são outra incógnita.

Próxima geração

A próxima geração dos celulares Apple é esperada pelos fãs da companhia, em especial aqueles que preferem trocar de smartphone a cada ano – apesar dos preços elevados. De acordo com a Bloomberg, será um período “turbulento” para o principal produto da maçã devido à combinação de inflação e receio quanto à empregabilidade dos trabalhadores.

A expectativa é de que o iPhone 14 tenha melhorias incrementais em relação ao iPhone 13. Devem ser anunciados quatro novos celulares, como se tornou tradição na Apple. A diferença teria relação com um suposto modelo Plus ou Max, que teria tela grande, mas o mesmo hardware do iPhone 14 básico.

Tela graúda

Comenta-se nos bastidores que a versão Mini deve sair de cena depois de anos de vendas aquém do esperado. Executivos do setor de telecomunicações costumam afirmar que o consumidor gostou e prefere os celulares com tela graúda.

Hoje em dia, o iPhone representa 52,5% da receita da Apple. Em seguida vêm os serviços (como iCloud e Apple Music) com 18,7%. A empresa ainda categoriza as vendas como “outros” (18,3%) e como vestíveis, casa e acessórios (10,5%).

Caso a informação se confirme, neste evento também deve ser anunciada a próxima geração do Apple Watch – composta supostamente por Apple Watch 8 e Apple Watch 8 Pro –, bem como uma nova versão do Apple Watch SE.

A Bloomberg ressalta que os planos da empresa podem mudar em relação ao suposto evento de 7 de setembro. Por tradição, a companhia costuma fazer o anúncio do iPhone na primeira metade de setembro. Outra data possível seria, portanto, o 14 de setembro. As informações são do site Techtudo.

