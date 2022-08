Tecnologia WhatsApp testa função para recuperar mensagens apagadas; saiba mais

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Ainda não há uma data definida para que a funcionalidade chegue a todos os celulares. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso para recuperar mensagens apagadas. De acordo com o que foi identificado pelo site especializado WABetaInfo na terça-feira (16), o botão “Undo” (“desfazer”, em tradução livre) ficará habilitado por alguns segundos após deletar uma mensagem, o que permitirá aos usuários voltar atrás em alguma exclusão. A função foi vista na versão 2.22.18.13 do app para Android, no programa Beta. Vale lembrar, porém, que o botão está sendo liberado aos poucos para usuários testadores, e pode não aparecer mesmo para os que usam essa versão do mensageiro. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o recurso.

O botão “desfazer” aparece em uma barra na parte inferior da tela, após o usuário apagar uma mensagem que recebeu ao tocar em “Apagar para mim”. A dinâmica é bastante similar a do cancelamento de envio de mensagem no Gmail, e a barra fica disponível por apenas alguns segundos, desaparecendo logo em seguida.

Ainda não há uma data definida para que a funcionalidade chegue a todos os celulares, inclusive na versão normal do aplicativo de mensagens. Porém, tradicionalmente, o WhatsApp amplia o número de testadores Beta com acesso a novos recursos em algumas semanas.

Outra funcionalidade aguardada que deve chegar em breve são os avatares 3D, já presentes no Facebook, Instagram e Messenger. Com o recurso, os usuários poderão usar figuras como foto de perfil, para videochamadas, e até como sticker, de forma nativa.

Os avatares no WhatsApp ainda estão em desenvolvimento, e a expectativa é que demore um tempo até o lançamento oficial. Quando isso acontecer, o recurso deve ser liberado simultaneamente para as versões de teste do mensageiro para Android, iPhone (iOS) e desktop.

Mais novidades

O WhatsApp também anunciou recentemente que permitirá aos usuários saírem dos grupos de forma silenciosa, sem serem “dedurados” no chat para todos os outros participantes da conversa.

Em recurso que já está valendo para a plataforma desde o dia 8, o usuário agora tem a opção de notificar apenas os administradores do grupo quando decidir sair.

Além dessa medida, outras duas foram anunciadas com o objetivo de aumentar a privacidade. Veja abaixo:

– Escolher quem poderá ver quando você está online: em atualização que deve chegar ainda em agosto, os usuários poderão escolher quem verá a sinalização “online” quando abrirem seu perfil no Whatsapp.

– Bloquear a captura de tela em mensagens de visualização única: não será mais possível fazer capturas de tela (print screen) daquelas fotos enviadas para serem visualizadas uma única vez. As informações são do site Canaltech e do portal de notícias G1.

