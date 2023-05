Tecnologia iPhone 15: União Europeia não deixará Apple vender modelos com USB-C limitado

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

É possível que a Apple exija o uso de cabos certificados Made For iPhone em seu próximo lançamento. (Foto: Victor Carvalho/Canaltech)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há meses temos noticiado que a Apple prepara o lançamento do iPhone 15 com USB-C substituindo o Lightning contra a vontade da empresa, que realizará a mudança por obrigação graças a uma lei aprovada pela União Europeia onde todos os equipamentos eletrônicos vendidos na região devem ser fabricados com USB-C a partir de 2024. Entretanto, rumores apontam que a Apple estaria disposta a limitar velocidades de carregamento e transferência de dados do conector USB-C em seus futuros smartphones. A prática que não é aprovada pela União Europeia e poderá resultar em proibição de venda do iPhone 15 na Europa.

Segundo o jornal alemão Zeit Online, o comissário europeu Thierry Breton enviou à Apple uma carta alertando que o uso do conector USB-C limitado não seria permitido e que a ação poderá impedir que iPhones sejam vendidos na Europa quando a lei entrar em vigor no fim de 2024.

A carta, obtida pela agência de imprensa alemã DPA, afirma que a União Europeia havia alertado a Apple a respeito de limitações no USB-C em uma reunião feita em meados de março.

Por fim, é dito que a União Europeia publicará um guia para garantir uma interpretação uniforme da legislação, evitando que empresas possam tirar proveito de supostas brechas e esclarecendo mais pontos.

Sim, ainda é possível que a Apple exija o uso de cabos certificados Made For iPhone (MFi) em seu próximo lançamento.

Como a nova legislação europeia entra em vigor apenas no fim de 2024, a empresa pode exigir cabos MFi para entregar máxima potência de carregamento e máxima velocidade de transferência de dados no iPhone 15 durante seu ciclo de vendas de mais de um ano.

Vale lembrar que a limitação será realizada por um chip presente no conector USB-C do iPhone capaz de identificar acessórios certificados com um chip de identificação semelhante. Ao conectar o cabo, o iPhone realiza a leitura do chip e identifica a certificação, e caso o chip não seja reconhecido por não estar presente no acessório, o smartphone então restringiria as velocidades de recarga e transferência de dados.

A ameaça de proibição nas vendas de iPhones com USB-C limitado ainda não deve preocupar a Apple, uma vez que a empresa poderia desativar tal limitação com uma futura atualização de software semanas antes da lei entrar em vigor, impedindo que a União Europeia interrompa as vendas do iPhone 15 e do iPhone 16.

Há ainda a possibilidade de que a Apple desative o chip de certificação MFi em celulares vendidos na Europa e mantenha o componente ativo em celulares vendidos no restante do mundo, uma vez que a lei é válida apenas em países da União Europeia.

Os novos iPhone 15 têm lançamento previsto para setembro deste ano. Separamos tudo o que esperar do novo quarteto que trará grandes mudanças. A linha iPhone 16 é esperada para setembro de 2024, e a lei do conector universal aprovada pela União Europeia entra em vigor no dia 28 de dezembro de 2024.

