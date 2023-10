Tecnologia iPhone 15: veja oito dicas para tirar fotos e editar imagens pelo próprio aparelho

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Nova geração de smartphone foi lançado em setembro no Brasil. (Foto: Divulgação/Apple)

Uma das principais novidades do iPhone 15, lançado em setembro no Brasil, envolve o sistema de câmeras, que conta com até cinco níveis de zoom e resolução de 48 MP. A nova geração do smartphone da Apple permite editar fotos e vídeos depois de tiradas com novos recursos de edição.

A combinação com a nova versão do sistema operacional, o iOS 17, também conta com novas ferramentas para ajudar na hora de fazer melhores imagens.

Veja oito dicas:

Retrato

É possível fazer fotografias no modo “Foto” e depois transformá-las em “Retrato”. Para isso, é preciso que na tela da câmera apareça a letra “f” no modo “Foto”. Isso sinaliza que é possível alterar o foco da imagem depois de capturada. Para isso, basta ir em “Ajustes”, “Câmera” e habilitar a função “Retratos no modo Foto”.

Estilo

A câmera já conta com estilos pré-programados. Para isso, basta ir em “Ajustes”, selecionar “Câmera” e escolher “Estilos Fotográficos”. São quatro formatos que variam de acordo com o gosto do usuário: padrão, contraste rico, vibrante e quente; e frio.

Detalhes

As câmeras já vêm com o Controle Macro automático, que é representado com o desenho de uma flor na parte inferior da tela. Isso significa que a câmera, quando muito perto do objeto, consegue registrar melhor os detalhes da imagem . É semelhante ao que já acontece no modo noturno.

Formato Pro

Quem quiser ter maior capacidade de edição das fotos, o ideal é usar o “Pro Padrão”, com 12 MP, ou o “ProRaw Máximo (de até 48 MP)” – disponível nas versões Pro e Pro Max. Isso vai permitir maior equilíbrio de cores, já que o formato não usa processamento de inteligência artificial. Além disso, os arquivos não são compactados como nos formatos JPEG e HEIF.

Horizonte

Graças a uma combinação com o iOS 17, há uma ferramenta que ajuda a manter o horizonte alinhado ao tirar uma foto ou gravar um vídeo. Ao ir em “Ajustes” e “Câmera”, basta selecionar “Nível” para mostrar uma pequena linha na tela.

Corte

Na hora de cortar a foto, não é mais preciso clicar na imagem. Basta ampliar a foto com o movimento dos dedos e clicar em “recortar” na parte superior da tela e dar “ok”.

Vídeos

Gravações feitas no modo “Cinema” podem ser editadas pela própria câmera do iPhone. Basta apertar em “Editar” na própria gravação e alterar a profundidade do vídeo em partes específicas da gravação. É possível também mudar o foco. O novo iPhone 15 conta com recurso de estabilização de gravação aprimorada. Para utilizar o recuso, basta clicar no ícone de um boneco correndo na cor amarela na parte superior depois que a câmera for aberta.

Gravação externa

Quem deseja fazer vídeos em alta definição para pós-produção deve habilitar a função “Apple ProRes” – disponível nas versões Pro e Pro Max. Basta ir em “Ajustes”, “Câmera” e “Formatos”. Em seguida, selecione a opção “Log”, na aba “Codificação ProRes”. O formato Log é o que retém mais informações no arquivo e oferece mais flexibiliade na edição de cores. Como os arquivos contam com tamanho grande, é possível gravar diretamente em uma memória externa através das nova saídas USB-C do iPhone 15.

iPhone 15: veja oito dicas para tirar fotos e editar imagens pelo próprio aparelho

