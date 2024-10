Tecnologia iPhone 16: novas funções de câmera, edição de som e estilos fotográficos. Veja como usar

17 de outubro de 2024

As mudanças no sistema de câmeras do iPhone 16 vão além do novo design. (Foto: Divulgação)

As mudanças no sistema de câmeras do iPhone 16 vão além do novo design. Controle de câmera, que facilita na hora de fazer fotos, estilos fotográficos que mantêm o tom de pele e mecanismos de edição de som após a gravação são algumas das novidades presentes em todas as linhas (16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max) do novo smartphone da Apple, cujas vendas começaram no fim de setembro.

Sistema de Câmeras

O iPhone 16 e 16 Plus contam com duas câmeras traseiras. A lente principal (chamada de Fusion) tem resolução de 48 MP, e a ultra-angular, de 12 MP.

Já o 16 Pro e 16 Pro Max contam com três câmeras traseiras. A principal (Fusion) tem 48 MP; a ultra-angular, 48 MP; e a teleobjetiva, com cinco níveis de zoom óptico.

Em todos os casos, a câmera frontal tem resolução de 12 MP.

Controle de Câmera

Está localizado na borda inferior direita do iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. O objetivo é facilitar a captura de fotos, mesmo com o telefone bloqueado.

Para usar o recurso, basta pressionar o Controle de Câmera para abrir a câmera. Para tirar uma foto, pressione uma vez. Se a ideia é iniciar uma gravação, mantenha pressionado.

Ao pressionar levemente duas vezes com o dedo, é possível selecionar outros comandos, como a “exposição” de luz, a “profundidade”, o “zoom”, o “estilo” e o “tom”.

Após selecionar o comando desejado, deslize o dedo para rolar pelas opções e pressione levemente.

É possível ainda abrir diretamente o Instagram. Para isso, é preciso habilitar a função: vá em “Configurações”, “Câmera”, “Controle de Câmera” e selecione “Instagram”.

Estilos

A Apple também atualizou os estilos fotográficos com a chegada do novo iPhone 16. O sistema de algoritmos permite que as mudanças nas cores das fotos mantenham o tom de pele o mais natural possível, respeitando as características raciais.

Para aplicar o estilo após a captura da foto, abra a imagem e clique no símbolo com três traços e, em seguida, no ícone “Estilos”.

Assim, ao deslizar os dedos, é possível ajustar o tom, a cor e a paleta da imagem.

4K e 120 quadros

É possível gravar em 4K com 120 quadros por segundo nos modelos 16 Pro e 16 Pro Max. Quanto mais quadros por segundo, maior a qualidade da gravação. Isso permite, por exemplo, uma maior resolução em gravações de câmera lenta.

Mudar a velocidade do vídeo

Nos iPhones 16 Pro e Pro Max, é possível gravar em 120 quadros por segundo e, depois, editar para outra velocidade. Basta abrir o vídeo, clicar no símbolo de três linhas e, em seguida, no ícone de relógio.

Em todos os modelos do iPhone 16, ao gravar em câmera lenta, há a possibilidade de editar e escolher o momento em que deseja manter a reprodução devagar. Para isso, abra o vídeo gravado e toque no símbolo de três linhas. Em seguida, arraste as barras verticais pretas até o ponto em que deseja a câmera lenta.

Pausar gravação

O novo iPhone 16 tem a função de pausar o vídeo. Com isso, é possível gravar diferentes sequências de forma editada.

Vídeos

Após a gravação de um vídeo, é possível editar os sons captados com a chamada “mixagem de áudio” em toda a linha 16. Isso é possível porque o sistema de áudio conta com algoritmos que identificam as vozes na gravação.

Para acessar a função, abra o vídeo e clique no símbolo de três traços. Em seguida, clique em “mixagem de áudio”.

Há quatro opções: “Padrão” (que reproduz o áudio original), “No Quadro” (reduz o som e a voz de quem não está visível no vídeo), “Estúdio” (reduz os sons de fundo, focando apenas no áudio de quem está na parte central), e “Cinema* (as vozes ganham uma função espacial, criando uma sensação de imersão ao espalhar os sons direções distintas). As informações são do jornal O Globo.

