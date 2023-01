Tecnologia iPhone 16 Pro herdará zoom poderoso exclusivo do iPhone 15 Ultra

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A câmera com lente em formato de periscópio se difere do formato tradicional por seu posicionamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com os crescentes rumores de que a Apple deve dividir sua dupla premium este ano entre o poderoso iPhone 15 Pro e o ainda mais potente iPhone 15 Ultra com diferenciais exclusivos, novos detalhes relacionados à dupla do próximo ano agora apontam que uma novidade do iPhone 15 Ultra será levada ao iPhone 16 Pro: sua câmera de lente periscópio.

Segundo o The Elec, a lente de zoom “dobrada” estará inclusa apenas no iPhone 15 Ultra (ou iPhone 15 Pro Max caso a Apple não realize uma mudança de nomenclatura) este ano, mas em 2024 será levada a ambos os dispositivos premium da linha iPhone 16 Pro. O rumor corrobora informações já ditas por analistas confiáveis como Ming-Chi Kuo e Jeff Pu.

O que é a câmera periscópio?

A câmera com lente em formato de periscópio se difere do formato tradicional por seu posicionamento: enquanto lentes comuns são empilhadas na vertical uma em cima da outra, as lentes periscópio são postas na horizontal do smartphone para evitar maior protuberância na região da câmera.

Tal solução permite maior espaço entre cada lente e, com uso de um prisma para desviar a luz para o sensor, entrega desempenho de zoom muito superior que lentes comuns.

Empresas como Samsung, Google, Xiaomi, Huawei e várias outras já utilizam o formato periscópio em seus smartphones mais poderosos há alguns anos, mas a Apple apostará na tecnologia apenas agora em 2023, e apenas para um de seus quatro smartphones.

iPhone 15 chega em setembro

Imaginando que a Apple mantenha a previsão de lançamento dos anos anteriores, todos os quatro modelos da linha iPhone 15 serão anunciados em setembro deste ano. A linha deve continuar com dois modelos comuns, agora compostos pelo iPhone 15 e iPhone 15 Plus, e dois modelos premium, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Ultra ou iPhone 15 Pro Max.

O objetivo da Apple em elevar as diferenças entre o iPhone 15 Pro e 15 Ultra seria para aumentar as vendas de seus smartphones mais caros, entregando ótimo desempenho para o dispositivo de 6,1 polegadas e destacando ainda mais a versão de 6,7 polegadas com tecnologias ainda mais avançadas.

Este ano, toda a série iPhone 15 deve herdar a Dynamic Island que estreou com o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Para o ano seguinte, a Apple estaria preparando levar o Face ID para baixo da tela, mas apenas no iPhone 16 Pro e iPhone 16 Ultra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia