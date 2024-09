Tecnologia iPhone 16: veja quatro coisas que decepcionam na nova linha de celulares da Apple

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Todas as especificações da câmera principal de 48 MP do iPhone 16 são idênticas à do iPhone 15. Foto: Divulgação Todas as especificações da câmera principal de 48 MP do iPhone 16 são idênticas à do iPhone 15. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Apple lançou seus novos modelos de celular: a família do iPhone 16. No Brasil, a pré-venda começa com preços variando entre R$ 7,8 mil e R$ 15,5 mil.

Neste ano, a versão mais básica do aparelho não deixou muito a desejar em comparação com as versões Pro e Pro Max. Entre as novidades da versão 16 estão o novo botão de Controle da Câmera e o botão de ação.

O principal destaque dos 4 aparelhos é que todos foram pensados inteiramente para abarcar a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial (IA) da empresa. Todos os usuários do iPhone 16, não apenas os proprietários do iPhone 16 Pro, terão acesso aos recursos quando forem lançados. Porém, a integração ainda não está disponível para os usuários.

Apesar das novidades e do interesse que todo novo iPhone gera, nem tudo agradou no lançamento.

Tela

A Apple decepcionou com uma taxa de atualização de tela de 60Hz no iPhone 16 e no 16 Plus, segundo avaliação do Business Insider. Toda linha Pro, desde a série 13, tem telas de 120Hz, que garante animações mais suaves, principalmente durante jogos. A crítica é que até celulares Android de baixo custo já possuem taxas de atualização de 120Hz.

Câmera principal

Todas as especificações da câmera principal de 48 MP do iPhone 16 são idênticas à do iPhone 15 e o Business Insider não identificou melhorias significativas. A possibilidade do zoom de 2x com qualidade óptica total também já estava presente no iPhone 15.

Modelos Pro

Normalmente, existe uma grande diferença entre os recursos disponíveis entre os modelos padrãao e os modelos Pro, o que é refletido no valor do modelo mais avançado. No caso do iPhone 16, no entanto, isso não parece ser verdade e muitas das novidades estão presentes nas duas famílias, como o novo Botão de Câmera, a possibilidade de usar a futura Apple Intelligence (inteligência artificial da marca que deve ser lançada em outubro para usuários dos Estados Unidos) e fotografia macro.

Inteligência artificial

No evento de lançamento do novo iPhone, a Apple anunciou recursos de inteligência artificial – e eles pareciam os principais pontos da Apple para vender os aparelhod. Porém, a Apple Intelligence só estará disponível apenas a partir do próximo mês para usuários dos Estados Unidos e ao longo do próximo ano para outros locais do mundo, o que desanimou um pouco os usuários.

A Apple Intelligence promete melhorias para a assistente Siri. Agora, a assistente consegue entender o contexto das falas do usuário, sem exigir que a pessoa repita informações. Outra novidade é ativar a Siri por texto, digitando comandos – similar a IAs como ChatGPT e Gemini.

A plataforma ainda vai permitir reescrever e corrigir textos, como checar a gramática em e-mails e mensagens. Também vai ser possível pedir que a IA reescreva com o tom da mensagem para algo mais formal ou informal, por exemplo.

A Apple Intelligence também vai editar fotografias e vídeos, removendo objetos do fundo de imagens. Também vai ser possível pesquisar por conteúdos no app Fotos com comandos mais descritivos.

