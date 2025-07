Tecnologia iPhone 17 pode “copiar” recurso de tela do Galaxy S24 Ultra; veja qual

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Linha premium do iPhone 17, esperada para setembro, deve trazer tela antirreflexo com tecnologia que o flagship da Samsung utiliza desde 2024. (Foto: Samsung/Divulgação)

O iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max podem ganhar uma tela antirreflexo para melhorar a visualização e a legibilidade mesmo em ambientes com muita luz. É o que indicam rumores de fontes confiáveis ouvidas pelo portal especializado MacRumors. A tecnologia seria semelhante ao Gorilla Armor, presente em celulares topo de linha da Samsung, como o Galaxy S24 Ultra e o Galaxy S25 Ultra. A fabricante sul-coreana adotou esse tipo de proteção em 2024, quando lançou o S24 Ultra, e também a utiliza em outros produtos da marca, como suas TVs.

Esse rumor, entretanto, não é novo. A primeira vez que a informação circulou foi em março de 2024, também repercutida pelo MacRumors. Desde o início, a ideia é que, além de fosco e antirreflexo, o display seja mais resistente a quedas e arranhões. Por enquanto, acredita-se que o recurso não estará presente nos modelos básicos da geração 17. Vale lembrar, no entanto, que a Apple não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, e tudo ainda é especulação.

Fontes confiáveis do portal MacRumors, conhecido pelo histórico de acertos em rumores sobre a Apple, informaram que os modelos premium da marca, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, podem receber atualizações na tela com um recurso antirreflexo fosco. O objetivo é melhorar a visibilidade do display e, consequentemente, aumentar a eficiência energética, já que isso permitiria ao usuário enxergar a tela com clareza mesmo com o brilho reduzido. A tecnologia promete ser ainda mais resistente que o Ceramic Shield, presente há alguns anos nos celulares da gigante de Cupertino.

Esses rumores circulam desde 2024, mas foram pausados no início deste ano porque a Apple enfrentava dificuldades para ampliar a produção do revestimento antirreflexo em larga escala para o iPhone 17 Pro. Agora, ao que tudo indica, o problema com fornecedores foi resolvido, e a linha premium deve estrear com esse recurso. Essa tecnologia, chamada Gorilla Armor, já está presente nos celulares Galaxy S24 Ultra e S25 Ultra, sendo capaz de reduzir em até 75% os reflexos no visor e melhorar o contraste em ambientes com iluminação intensa.

A Apple, inclusive, já utiliza telas antirreflexo em outros dispositivos, como iPads e Macs, o que reforça o interesse da marca em expandir essa característica para o iPhone. No entanto, tudo ainda deve ser encarado como rumor, já que a empresa, como de praxe, não comenta especulações. A resposta final virá em setembro de 2025, quando a linha 17 será lançada. (Com informações do portal Tech Tudo)

