Saúde Ovos e colesterol: pesquisadores isentam alimento da culpa por doenças cardíacas

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

O culpado pelo aumento do colesterol ruim no corpo é a gordura saturada, presente no bacon, por exemplo. (Foto: Freeepik)

Durante muito tempo, os ovos foram vistos como vilões da alimentação saudável, especialmente quando o assunto era colesterol alto e doenças cardiovasculares. No entanto, essa percepção está sendo seriamente questionada por novas evidências científicas.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália (UniSA) demonstraram, de forma definitiva, que o verdadeiro problema para a saúde do coração não é o colesterol presente nos ovos, mas sim a gordura saturada consumida em excesso na dieta. Isso significa que você pode continuar aproveitando esse clássico do café da manhã sem culpa.

Em um estudo inovador publicado na respeitada revista científica The American Journal of Clinical Nutrition, os cientistas investigaram os efeitos isolados do colesterol alimentar e da gordura saturada nos níveis de colesterol LDL — conhecido popularmente como o “colesterol ruim”.

Surpreendentemente, os resultados revelaram que consumir dois ovos por dia, como parte de uma dieta rica em colesterol mas com baixo teor de gordura saturada, pode até ajudar a reduzir os níveis de LDL e, consequentemente, diminuir o risco de doenças cardiovasculares — atualmente, a principal causa de morte em todo o mundo.

O professor Jon Buckley, pesquisador principal do estudo, defende que está mais do que na hora de revisar os antigos conselhos nutricionais a respeito dos ovos.

“Os ovos têm sido injustamente prejudicados por conselhos dietéticos desatualizados”, afirma Buckley, em comunicado oficial. “Eles são únicos — ricos em colesterol, sim, mas pobres em gordura saturada. No entanto, é o seu nível de colesterol que frequentemente faz as pessoas questionarem seu lugar em uma dieta saudável”.

Segundo o especialista, os dados mais recentes indicam que a gordura saturada — presente em carnes processadas, frituras e laticínios integrais — é a verdadeira responsável pelo aumento do colesterol ruim no sangue, e não os ovos em si.

“Pode-se dizer que apresentamos evidências concretas em defesa do humilde ovo. Portanto, quando se trata de um café da manhã preparado na hora, não são os ovos que devem ser motivo de preocupação — é a porção extra de bacon ou a porção de linguiça que têm maior probabilidade de impactar a saúde do seu coração”, conclui Buckley.

Esses achados reforçam a importância de avaliar os alimentos dentro do contexto de toda a dieta e não isolar componentes como vilões. Para quem busca uma alimentação equilibrada, os ovos voltam a ocupar um lugar de destaque como fonte acessível de proteínas, vitaminas e minerais essenciais. (Com informações do jornal O Globo)

