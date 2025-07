Tecnologia Saiba como a Uber quer criar uma frota de 20 mil carros elétricos

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Empresa fecha parceria com montadora Lucid e pretende se tornar o principal aplicativo comercial de veículos autônomos. (Foto: Reprodução)

A Uber está se unindo à fabricante de veículos elétricos Lucid e à startup de tecnologia de direção autônoma Nuro para lançar uma frota de robotáxis elétricos. A empresa anunciou que ela e seus parceiros irão adquirir e operar SUVs Lucid Gravity equipados com a tecnologia Nuro Driver em sua rede de transporte por aplicativo.

A Uber pretende lançar o primeiro veículo no final de 2026, em uma grande cidade dos Estados Unidos ainda não revelada, com planos de implantar pelo menos 20 mil robotáxis ao longo de seis anos.

A empresa de transporte também anunciou investimentos separados de centenas de milhões de dólares na Lucid e na Nuro. Esse financiamento incluirá US$ 300 milhões para a Lucid, que serão usados, em parte, para atualizar sua linha de montagem e integrar o hardware da Nuro aos veículos Gravity, segundo a montadora de elétricos.

A Lucid não terá dificuldades para entregar veículos suficientes para atender à demanda da Uber , afirmou o CEO interino da montadora, Marc Winterhoff, à Bloomberg TV.

“Temos capacidade suficiente”, disse ele, reconhecendo que a Lucid ainda tem “algumas questões a superar” à medida que aumenta a produção. “Não prevejo nenhuma escassez.”

O acordo entre Lucid e Nuro se soma a mais de uma dúzia de parcerias que a Uber já anunciou com desenvolvedores de tecnologia para veículos autônomos e montadoras, incluindo a Waymo e a Volkswagen, à medida que busca se tornar o principal aplicativo comercial de robotáxis.

No início da semana, a Uber anunciou uma parceria com a fabricante chinesa de veículos autônomos Baidu para implantar robotáxis em vários mercados fora dos EUA. Atualmente, corridas autônomas estão disponíveis no aplicativo da Uber em Phoenix, Austin e Atlanta, nos Estados Unidos, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Os investimentos significativos da Uber reforçam ainda mais sua mudança de estratégia, abandonando o desenvolvimento interno de tecnologia autônoma — que acontecia sob a liderança do cofundador e ex-CEO Travis Kalanick — em favor de parcerias e investimentos em empresas especializadas em veículos autônomos.

A Uber tem monetizado parte de suas participações em empresas como a Aurora, de frete autônomo, para financiar investimentos futuros no ecossistema de veículos sem motorista, segundo o CEO Dara Khosrowshahi.

A concorrência está se intensificando no ainda incipiente mercado de robotáxis, com a gigante dos veículos elétricos Tesla lançando seu serviço há muito prometido em Austin, no Texas, no mês passado, e o CEO Elon Musk prometendo expandi-lo para outras cidades.

A Uber fez sua primeira parceria com a Nuro em 2022, com robôs de entrega de comida. No ano seguinte, a Nuro passou a focar no desenvolvimento de software autônomo, deixando de lado a produção e escalonamento de veículos próprios.

A parceria com a Uber também representa um cliente de destaque para a Lucid, uma das poucas fabricantes de elétricos puras nos EUA, enquanto tenta popularizar o Gravity, seu segundo modelo de veículo. A empresa vem trabalhando para acelerar a produção e as entregas, e estimou que produzirá 20 mil veículos em 2025 — mais que o dobro do ano anterior.

Protótipos de robotáxis desenvolvidos pela Lucid e pela Nuro já estão em operação nas pistas de testes fechadas da Nuro em Las Vegas. O presidente da Nuro, Dave Ferguson, que não quis especificar o valor do investimento recebido da Uber, disse em entrevista separada, que sua empresa e a Lucid conseguiram colocar um veículo protótipo em funcionamento em cerca de sete semanas.

Winterhoff disse que a Uber escolheu seu SUV porque a empresa consegue integrar o hardware necessário diretamente em sua fábrica. O software da Nuro será adicionado quando a Uber receber os veículos. Winterhoff já havia dito, em uma ligação com investidores em maio, que a empresa estava em negociações avançadas com parceiros para usar o Gravity com fins de direção autônoma.

“Esse é um passo na nossa jornada para expandir nossa liderança tecnológica de veículos elétricos e licenciamento para parcerias em outras áreas”, disse Winterhoff à Bloomberg esta semana. “Muita coisa pode acontecer em seis anos. Vejo isso realmente como um ponto de partida.”

A Lucid também tem trabalhado em sistemas avançados de direção e anunciou, no início deste ano, uma parceria com a Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah, na Arábia Saudita.

Winterhoff afirmou que a empresa ainda planeja continuar desenvolvendo sua própria tecnologia de direção autônoma e de assistência ao condutor. Nesta semana, a Lucid anunciou separadamente a adição de direção sem as mãos e assistente de mudança de faixa ao seu pacote de softwares. (Com informações da agência Bloomberg)

