Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Tecnologia iPhone 17: saiba o que é Liquid Glass, que deve mudar visual do novo celular da Apple

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Novo design da marca californiana combina efeitos de vidro no visual digital e rumores indicam que pode chegar ao físico do próximo iPhone.

Novo design da marca californiana combina efeitos de vidro no visual digital e rumores indicam que pode chegar ao físico do próximo iPhone. (Foto: Divulgação)

A Apple deve anunciar a nova linha do iPhone 17, durante um evento de lançamento de produtos da empresa, “Awe-Dropping”. Rumores publicados por veículos como PhoneArena e AppleInsider apontam que os modelos Pro podem ganhar um acabamento inédito inspirado no chamado Liquid Glass (em português, “vidro líquido”), conceito de design que a empresa apresentou em junho com a chegada do iOS 26.

O Liquid Glass foi introduzido oficialmente durante a conferência WWDC 2025, em junho, e descrito pela Apple como uma nova linguagem visual para seus sistemas operacionais. A proposta combina as propriedades do vidro (transparência, refração e reflexão), mas com fluidez digital, criando interfaces inteligentes que respondem ao conteúdo da tela.

Isso significa que ícones, menus e controles não terão apenas cores sólidas, mas vão apresentar efeitos de profundidade, luz e sombra que se alteram em tempo real. O design impacta várias áreas do iOS 26, do centro de controle até as barras laterais e a tela de bloqueio.

Apesar da aposta, a recepção foi mista. Nas redes sociais, parte dos usuários Apple elogiou a estética refinada, apontando que o efeito traz sofisticação e identidade própria ao iOS. Para outros, no entanto, o excesso de transparência compromete a visibilidade em determinados cenários, principalmente em fundos de baixo contraste.

Além disso, é possível comparar a novidade com lançamentos do passado, como o Windows Vista, lançado em 2006, que trouxe também os efeitos do vidro para o digital. Essa semelhança levou a críticas de que o Liquid Glass poderia soar datado ou visualmente carregado, mais focado no estilo do que na funcionalidade.

Ainda assim, o recurso está previsto para chegar a toda a linha de dispositivos compatíveis com o iOS 26, incluindo iPhones anteriores, iPads, Apple Watches, Apple TV e Macs. Isso torna a estética parte central do próximo ciclo de atualização da Apple, em vez de restrita apenas a aparelhos futuros.

No digital e no físico

Em relação a parte física dos aparelhos, rumores indicam que a Apple pretende aplicar o conceito também na fabricação do iPhone 17 Pro e Pro Max. A principal novidade seria uma cor perolada especial, batizada de Liquid Glass, que muda de tonalidade conforme a luz ambiente.

O acabamento seria inspirado na própria interface, com variações de brilho e reflexo que lembram um material translúcido. A estratégia buscaria aproximar a experiência visual do software e do design físico do aparelho.

As informações partiram de um usuário da rede social chinesa Weibo, chamado Setsuna Digital, conhecido por vazar novidades de tecnologia, e foram repercutidas por sites especializados. De acordo com a publicação do usuário, a cor deve substituir ou complementar edições tradicionais, como o branco e o dourado.

Embora não confirmada pela Apple, a possibilidade reforça a tendência da empresa de integrar o visual externo e o sistema operacional. A expectativa é que todos os detalhes sejam apresentados no evento da próxima semana, quando a nova geração de iPhones deve ser oficializada.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Um novo tratamento para a doença de Alzheimer passou a ser aplicado no Brasil
Sean Penn entra como produtor de filme brasileiro que tenta indicação ao Oscar
