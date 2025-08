Tecnologia iPhone 17 tem data para chegar ao mercado

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

A expectativa para o lançamento da nova linha de smartphones da Apple é grande. (Foto: Reprodução)

A expectativa para o lançamento da nova linha de smartphones da Apple é grande. Serão quatro versões: o modelo básico, o novo iPhone 17 Air (dispositivo ultrafino de apenas 5,5 mm de espessura), o 17 Pro e o 17 Pro Max.

No entanto, ainda não existe uma data oficial para a chegada dos novos produtos ao mercado. De acordo com publicação do portal 9to5mac, isso deve acontecer em setembro, durante evento anual da gigante da tecnologia.

A aposta de que o lançamento ocorra no mês que vem não é nova. No entanto, agora o site apresenta um dia específico: 9 de setembro, uma terça-feira. A informação tem como base um novo relatório e documentos internos de operadoras.

Se isso se confirmar, também é possível prever os próximos passos envolvendo o iPhone 17. As pré-encomendas devem começar na sexta-feira da mesma semana, ou seja dia 12 de setembro. Já o início das vendas no varejo costumam demorar mais 7 dias. Dessa forma, isso deve acontecer no dia 19 de setembro.

Lembrando que a Apple ainda não confirmou publicamente a data de lançamento da nova linha de smartphones. Da mesma forma, não há qualquer informação oficial sobre o cronograma de vendas dos produtos.

Preços

Assim como a expectativa pelo lançamento, é grande também a curiosidade sobre os preços dos novos modelos.

Apesar de a Apple ter prometido não repassar os custos do tarifaço de Trump para os produtos, um novo relatório aponta que o iPhone 17 deve chegar ao mercado mais caro em comparação com os modelos da linha 16.

O reajuste deve ser de cerca de US$ 50 e não irá afetar o preço do modelo básico.

O objetivo da Apple é cobrir parte dos custos provocados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos.

A empresa chegou a transferir grande parte da produção dos iPhones da China para a Índia como forma de minimizar os impactos.

No entanto, é improvável que a fabricação em território indiano consiga suprir toda a demanda norte-americana.

Dessa forma, a expectativa é que o modelo básico custe US$ 799 (cerca de R$ 4.500), enquanto o iPhone 17 Pro deve ser vendido por US$ 1.049 (R$ 5,9 mil) e o 17 Pro Max por US$ 1.249 (R$ 7 mil).

O levantamento não cita um possível valor para o modelo iPhone 17 Air.

