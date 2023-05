Tecnologia iPhone terá tela com bloqueio inteligente, com notícias, clima e cotações, em nova versão do iOS

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

As informações serão exibidas quando um iPhone estiver bloqueado e posicionado horizontalmente. (Foto: Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple planeja lançar uma nova interface para iPhones que mostra informações como agenda, previsão do tempo e outras notificações no estilo de uma tela com bloqueio inteligente, parte de uma série de novos recursos disponíveis em sua atualização de software iOS 17.

As informações serão exibidas quando um iPhone estiver bloqueado e posicionado horizontalmente, operando de forma semelhante aos monitores oferecidos pelo Google, controlado pela Alphabet, e pela Amazon, segundo pessoas com conhecimento do projeto. A ideia é tornar os iPhones mais úteis quando estão, por exemplo, sobre a escrivaninha ou criado-mudo.

A mudança faz parte de uma estratégia para incorporar informações em tempo real em mais partes do software da empresa — uma abordagem que também inclui a interface do Apple Watch. A nova tela é uma das várias mudanças planejadas para o iOS 17, com codinome “Dawn”, que será lançado aos consumidores no fim de 2023.

A Apple planeja revelar o software juntamente com seu aparelho de realidade mista na Conferência Mundial de Desenvolvedores, em 5 de junho.

A nova interface do iPhone será semelhante à introduzida pelo sistema operacional Android de forma mais básica em 2019. A Amazon também oferece há muito tempo essa opção em seus tablets, permitindo que eles entrem em um modo que se assemelha à interface de seus dispositivos domésticos inteligentes Echo Show.

O recurso da Apple vai usar um fundo escuro com texto claro para facilitar a leitura, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas. E se baseará no lançamento dos widgets de tela de bloqueio da empresa no ano passado como parte do iOS 16, que permite aos usuários ver pequenos trechos de informações verticalmente — como cotações de ações, notícias e temperatura — abaixo da hora na tela.

2023-05-27