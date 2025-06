Mundo Irã afirma que instalações nucleares foram “gravemente danificadas” por ataque dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Imagem de satélite mostra usina nuclear de Fordow, a principal do Irã, após ataque dos EUA Foto: Reprodução Imagem de satélite mostra usina nuclear de Fordow, a principal do Irã, após ataque dos EUA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou nesta quarta-feira (25) que as instalações nucleares do país foram “gravemente danificadas” pelo ataque que os Estados Unidos realizaram no fim de semana.

“Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas. Isso é certo, porque foram alvo de ataques repetidos por agressores israelenses e americanos”, disse Baghaei em entrevista à rede de televisão árabe Al Jazeera.

No entanto, o porta-voz declarou que não daria mais detalhes sobre os estragos ou se houve vazamento de material radioativo decorrente dos ataques e acrescentou que a Organização de Energia Atômica do Irã e outras agências competentes estão lidando com o tema.

Até o momento, autoridades iranianas e a mídia estatal do país vinham minimizando a extensão dos danos dos ataques de EUA e Israel ao programa nuclear do país.

Também nesta quarta, o Irã suspendeu a cooperação com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) por acusar a agência de ser politicamente inclinada para Israel durante o conflito entre os dois países e de não ter agido contra os bombardeios. Baghaei disse que, apesar da suspensão da cooperação, o país continua no Tratado de Não Proliferação Nuclear.

Os EUA bombardearam três instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Isfahan. Em resposta, o regime iraniano lançou mísseis contra uma base militar norte-americana no Catar na segunda-feira (23). Depois disso, o governo dos EUA anunciou um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã.

