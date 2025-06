Porto Alegre Nível do Guaíba atinge a cota de inundação no Cais Mauá, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Águas de rios que desaguam no Guaíba elevam o nível do lago Foto: O Sul Águas de rios que desaguam no Guaíba elevam o nível do lago. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual informou, na manhã desta quarta-feira (25), que, de acordo com os dados da régua posicionada junto ao Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre, o Guaíba atingiu a cota de inundação de 3 metros.

Conforme o prognóstico dos hidrólogos, deve ocorrer uma pequena elevação no Guaíba no Cais Mauá e na Usina do Gasômetro ao longo das próximas 24 horas, em decorrência das águas que desceram dos rios nos Vales do Taquari e do Caí, reflexo das chuvas dos últimos dias.

Ainda há previsão de mudança na direção do vento a partir da madrugada desta quinta-feira (26), com predominância do vento sul, o que contribui com a manutenção das variações próximas da cota de inundação nesses locais.

“A Defesa Civil do RS informa que repassou oportunamente as informações técnicas às Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil para a adoção de medidas de preparação previstas nos Planos de Contingência municipais, especialmente aquelas voltadas às populações em áreas de risco de inundação”, afirmou o órgão estadual.

