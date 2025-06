Porto Alegre Obras em mais um trecho do talude do Arroio Dilúvio provocam alterações no trânsito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

O talude integra as paredes do canal de escoamento das águas, sendo, portanto, parte do sistema de drenagem urbana Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou nesta quarta-feira (25) a reconstrução de mais um trecho do talude do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Trata-se do ponto que cedeu em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar, no sentido bairro-Centro.

O talude integra as paredes do canal de escoamento das águas, sendo, portanto, parte do sistema de drenagem urbana. Um estudo contratado pelo Dmae apontou falhas em nove trechos da estrutura, decorrentes dos extensos períodos de chuva em 2023 e 2024. Destes, três já estão em obras.

“O procedimento varia em cada trecho. A reconstrução acontece tanto em concreto armado, quanto por meio da instalação de gabiões – materiais parecidos com gaiolas, preenchidos com pedras, usados para dar proteção aos taludes. É uma obra importantíssima para a Capital, que recupera uma das mais importantes estruturas de drenagem da cidade”, explicou o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

Trânsito

Para a realização das obras no novo trecho, foram bloqueadas duas faixas à esquerda da avenida Ipiranga, no sentido bairro-Centro, no trecho a partir da rua Dr. Alcides Cruz, das 9h às 16h. A fim de minimizar os impactos no fluxo de veículos, a faixa exclusiva para ônibus foi liberada para os demais veículos a partir da rua Vicente da Fontoura, em direção ao Centro.

Outros trechos

Equipes já atuam também na reconstrução dos trechos próximos à rua São Manoel, no sentido Centro-bairro, e à rua São Luís, no sentido bairro-Centro. O primeiro, iniciado em janeiro, está com 80% das obras concluídas. Já o segundo, que começou em março, tem mais de 20% de conclusão. A previsão é de que ambos estejam prontos em setembro.

O trecho da Silva Só, iniciado agora, deve ser entregue no primeiro trimestre de 2026.

