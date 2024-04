Mundo Irã minimiza ataque atribuído a Israel, o compara à brincadeira de criança e diz que não vai responder

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vista do tanque de combustível de 11 metros de comprimento de um dos mísseis balísticos que conseguiram ser recuperados pelo Exército israelense, na Base Militar de Julis, no sul de Israel. (Foto: Patricia Martínez Sastre/EFE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Irã minimizou o ataque atribuído a Israel, comparando-o a uma brincadeira de “crianças”. “O que aconteceu ontem à noite não foi um ataque. Foi um voo de dois ou três quadricópteros, como os brinquedos de nossas crianças no Irã”, ironizou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Amir Abdollahian, à NBC News.

O ataque aconteceu na sexta-feira (19), noite de quinta-feira (18) no Brasil, perto de uma base militar em Isfahan, centro do país, devido à interceptação “bem sucedida” de pequenos drones pelo sistema de defesa antiaérea. “Enquanto não houver novas aventuras do regime israelense contra interesses iranianos, não responderemos”, esclareceu na entrevista, transmitida na sexta-feira. A imprensa americana trata a situação como uma resposta de Israel a Teerã pelo ataque de 13 de abril.

Apelos

As explosões desencadearam uma onda de apelos internacionais à calma, em uma região sob tensão desde 7 de outubro devido à guerra em Gaza entre Israel e o movimento Hamas, apoiado por Teerã. Desde outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, em uma ação que deixou ao menos 1.200 mortos e 250 sequestrados, a tensão está tensa no Oriente Médio e há um receio de que o conflito entre Israel e Hamas possa escalar para outras regiões. O suposto ataque israelense ao Irã levantou temores de uma escalada no Oriente Médio.

No Iraque, uma “explosão” noturna em uma base militar deixou pelo menos um morto e oito feridos, informaram autoridades no sábado (20). As circunstâncias ainda não estão claras. Na sexta-feira (19), o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, insistiu que o objetivo do seu país e de outros membros do G7, reunidos na ilha italiana de Capri, era uma “desescalada”. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou indicou a Israel que o Irã “não quer uma escalada”.

Saiba mais

O Irã lançou um ataque sem precedentes de drones e mísseis em grande escala contra Israel na noite de 13 de abril, em retaliação a um suposto ataque israelense a um complexo diplomático iraniano na Síria, trazendo à tona a longa guerra sombria entre os dois lados e aumentando a perspectiva de um conflito regional total.

Mais de 300 projéteis –incluindo cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis balísticos– foram disparados contra Israel em um imenso ataque aéreo durante a noite, mas “99% deles” foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel e seus “parceiros”, de acordo com os militares israelenses.

As represálias marcaram a primeira vez que a República Islâmica lançou um ataque direto a Israel a partir do seu solo, marcando um novo e perigoso ponto de inflexão no crescente conflito no Oriente Médio. O Irã alertou que responderá com ações “mais fortes e resolutas” se Israel retaliar os ataques desse fim de semana, segundo o embaixador de Teerã nas Nações Unidas. As informações são do portal JovenPan e da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ira-minimiza-ataque-atribuido-a-israel-o-compara-a-brincadeira-de-crianca-e-diz-que-nao-vai-responder/

Irã minimiza ataque atribuído a Israel, o compara à brincadeira de criança e diz que não vai responder

2024-04-21