Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Durante a feira, Instituto comemora Dia do Arroz com lançamento de campanha Foto: Divulgação/Irga Foto: Divulgação/Irga

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) completa 85 anos de história em 2025 e vai estar com intensa programação para comemorar a data na Casa do Irga, na 48ª Expointer, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no parque de exposições Assis Brasil, em Esteio.

Para o presidente do Instituto, Eduardo Bonotto, a Casa do Irga na Expointer destaca a importância do grão na economia do Rio Grande do Sul. “O Instituto Rio Grandense do Arroz tem a satisfação de participar de mais uma edição da Expointer. Nossa presença fortalece o diálogo, promove o conhecimento e valoriza a importância do arroz na economia e na cultura do nosso Estado. O arroz é a energia que une o Brasil. Venha para compartilhar conhecimento, experiências e bons momentos”, reforça Bonotto.

Na programação, estão previstas reuniões com entidades do setor e produtores rurais. Na segunda-feira (1º/9), é o Dia do Arroz. Na agenda, a partir das 13h30min, ocorre a divulgação dos dados oficiais da Safra 2024/2025 e a intenção da safra 2025/2026, o lançamento da 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz em conjunto com a Federarroz e o lançamento da campanha nacional “Consumo de Arroz”, uma iniciativa do Irga e de entidades parceiras. O objetivo da campanha é ampliar o mercado consumidor do arroz produzido no Rio Grande do Sul para outros estados brasileiros.

Na quarta-feira (3/9), no auditório do Estande do Governo RS, na parte da tarde, acontece a entrega do Selo Ambiental Irga e a assinatura de cooperação técnica entre Irga, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

De acordo com o Irga, o Rio Grande do Sul é o responsável por mais de 70% da produção nacional de arroz.

Confira a agenda do Irga na 48ª Expointer:

2025-08-28