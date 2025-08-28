Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
Premiação será entregue no dia 4 de setembro, na Casa da Rede Pampa na ExpointerFoto: DC Studio/Freepik
Para reforçar o compromisso com a valorização do agronegócio regional, a Rede Pampa e o Banrisul unem-se para homenagear as personalidades do campo que se sobressaíram no último ano. O Troféu Destaques do Agro, em sua quarta edição, será entregue no dia 4 de setembro, durante a 48ª Expointer, na Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
“O Destaques do Agro representa muito mais que uma premiação; é um reconhecimento ao trabalho incansável do produtor rural, que, através do cooperativismo, constrói um agronegócio forte, inovador e justo. Para a Cotrijal, participar deste evento é exaltar nossa missão de dar voz e oportunidade ao produtor, valorizando cada conquista coletiva que transforma comunidades e impulsiona o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, destacou Nei César Manica, presidente da Cotrijal, apoiadora do Troféu.
A premiação é realizada em cinco categorias, como forma de reconhecimento aos agraciados pelo empenho em iniciativas que priorizam a sustentabilidade e as inovações no setor, abrangendo desde os pequenos e médios produtores até os de grande escala e a área técnica.
As categorias são as seguintes: Melhores Práticas Ambientais; Técnico Especialista Agro; Agroindústria Familiar; Pesquisa e Inovação e Produtor Agro. A escolha dos vencedores é feita por uma comissão especializada do Banrisul, com base nos resultados obtidos nas propriedades rurais. A análise considera o trabalho e desempenho de cada um, a partir de indicações realizadas pelos gerentes e técnicos do banco que atuam em todo o estado.
Cada categoria recebe dezenas de indicações, que passam por uma seleção efetuada pela equipe de especialistas em agronegócio do Banrisul. Após, os 10 principais são submetidos à votação para compor a lista dos agraciados com a premiação.
A cerimônia de entrega do Troféu Destaques do Agro 2025 terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.