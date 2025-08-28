Expointer Banrisul anuncia participação na Expointer 2025

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

O Banrisul estará presente na Expointer 2025, reforçando o seu papel como parceiro estratégico do agronegócio gaúcho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Banrisul estará presente na Expointer 2025, reforçando o seu papel como parceiro estratégico do agronegócio gaúcho. Com uma estrutura robusta, equipes especializadas e soluções financeiras sob medida, o Banco levará à feira o que há de mais avançado em crédito, tecnologia e atendimento personalizado ao produtor rural.

“O Banrisul está comprometido em seguir apoiando financeiramente nossos clientes do agronegócio, entendendo que neste momento em que o setor enfrenta dificuldades o mais importante é a manutenção do produtor rural na atividade. Nosso foco permanece direcionado à oferta de soluções específicas, que acolham às necessidades de cada produtor”, afirma Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

Para 2025/2026, o Banrisul recebeu R$ 5,9 bilhões em recursos equalizados do Tesouro Nacional para oferta de crédito direcionado ao Plano Safra, sinalizando a sua capacidade de apoiar o desenvolvimento sustentável do campo. A carteira de crédito do agronegócio do Banco encerrou o último semestre em R$ 14,3 bilhões, resultado da relevância da instituição no financiamento da produção rural gaúcha.

Além do crédito, o Banrisul investe fortemente em inovação. Somente no último semestre, foram R$ 177,9 milhões aplicados em tecnologia da informação, com destaque para o avanço em soluções voltadas ao agronegócio. Entre elas, está o sensoriamento remoto com uso de inteligência artificial para monitoramento do desenvolvimento de culturas.

Durante a Expointer 2025, o Banrisul terá mais de 100 colaboradores atuando na feira. O Estande de Agronegócios, localizado no setor de máquinas, contará com um atendimento especializado para linhas de crédito rural, assim como crédito de desenvolvimento e inovação, auxiliando também em operações diretamente nas revendas. Já a agência Banrisul, próxima à Praça Central, funcionará das 10h às 16h, com caixas eletrônicos disponíveis das 8h às 20h. No evento, irão ocorrer, ainda, ações comerciais voltadas para cartas de consórcios, que possibilitam também a compra de máquinas e implementos agrícolas, bem como a prospecção de novos correspondentes Banriponto. No Pavilhão da Agricultura Familiar, equipes da Vero estarão disponíveis para suporte às maquininhas de cartão dos expositores.

A Expointer 2025 acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com o slogan Nosso Futuro tem Raízes Fortes, a feira é considerada uma das maiores exposições agropecuárias da América Latina, reunindo o melhor da genética animal, tecnologia agrícola, agricultura familiar e inovação no campo.

