Expointer Agro celebra, cultura vibra e o futuro se desenha em mais de 800 eventos

Por Gisele Flores | 29 de agosto de 2025

Desfile dos Grandes Campeões será na sexta-feira (5), às 10h, na Pista Central Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom Desfile dos Grandes Campeões será na sexta-feira (5), às 10h, na Pista Central. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

A cada edição da Expointer, o Parque Assis Brasil se transforma em muito mais que um espaço de exposição agropecuária. Ele se torna palco de encontros, trocas, celebrações e disputas que revelam o coração do Brasil rural — um país que produz, resiste e se reinventa.

Em 2025, a feira chega à sua 48ª edição com números impressionantes: são nove dias de programação intensa, mais de 800 eventos distribuídos em 141 hectares, 5.107 animais inscritos para julgamentos e 456 empreendimentos da agricultura familiar vindos de 196 municípios gaúchos. Mas por trás dos dados, há histórias. Histórias de criadores que cruzam o país com seus animais em busca da roseta dourada. De famílias que transformam receitas ancestrais em produtos artesanais. De jovens que descobrem na cultura gaúcha um legado de pertencimento.

A genética animal continua sendo um dos pilares da feira. A estreia das raças Greyman (bovina de corte) e Murciana (caprina leiteira), o retorno dos cavalos Anglo-Árabes e das aves após dois anos de ausência, e o aguardado Desfile dos Grandes Campeões — marcado para sexta-feira, dia 5 de setembro, às 10h — são destaques da programação. Os julgamentos ocorrem diariamente, com resultados atualizados em tempo real pelo Comissariado-Geral.

Mas a Expointer também é um espaço de negócios. No setor de Máquinas e Implementos Agrícolas, os maiores fabricantes nacionais apresentam seus lançamentos em tecnologia de ponta, com áreas de demonstração técnica e test-drive de utilitários. Tratores, colheitadeiras, pulverizadores e veículos adaptados para o campo atraem produtores em busca de eficiência e inovação. O setor automotivo também marca presença, com expositores de picapes, SUVs e veículos híbridos voltados ao uso rural.

O Pavilhão da Agricultura Familiar, sempre um dos mais visitados, é um manifesto silencioso de resistência. Ali, o sabor é também política. Embutidos, cucas, vinhos, mel, licores, pães, geleias, pescados e cervejas artesanais contam a história de quem alimenta com afeto e diversidade. Em 2025, o espaço bate recorde de participação e funciona diariamente das 8h às 20h.

A programação cultural está vibrante: a Ópera Gaúcha abre a feira com o espetáculo “O legado de um povo”, na Pista Central, às 19h30 do sábado, 30 de agosto. Já o Festival Sou do Sul, nos dias 30 e 31, reúne nomes como Daniel, Alexandre Pires, Renato Borghetti, Gaúcho da Fronteira e Luiza Barbosa. Os shows são gratuitos para visitantes da feira, com limite de 10 mil pessoas por noite e ingressos especiais disponíveis online.

A Expoargs, em sua 42ª edição, traz 189 artesãos de 56 municípios, com peças únicas em couro, lã, madeira, argila e metal. O Pavilhão do Artesanato também funciona das 8h às 20h e é parada obrigatória para quem valoriza o feito à mão.

Além das exposições, a Expointer é espaço de conhecimento e reflexão. No Pavilhão Internacional, o governo do Estado promove seminários, painéis e palestras sobre políticas públicas, inovação no agro, sustentabilidade, crédito rural e inclusão produtiva. E na Casa da Rede Pampa, o público encontrará uma programação especial com homenagens, debates e encontros sobre temas relevantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Serão realizados painéis com especialistas, lideranças e comunicadores, além de seminários que abordam desde economia rural até comunicação e cultura regional.

Toda a programação oficial da 48ª Expointer — incluindo julgamentos, provas, atrações culturais, workshops e seminários — pode ser consultada no https://www.expointer.rs.gov.br. A feira acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, com funcionamento diário das 8h às 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra antecipada pela internet, com entrada gratuita nas áreas comuns e bilhetes especiais para shows e setores exclusivos.

A Expointer não é apenas uma feira. É um espelho do Brasil rural — com suas contradições, potências e esperanças. Em Esteio, o campo fala alto. E quem escuta, entende que o futuro do país passa, inevitavelmente, por suas raízes.

