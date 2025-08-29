Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Expointer tem mapa interativo em 360° com 200 pontos para orientar visitantes no Parque Assis Brasil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Governo aposta em tecnologia para facilitar circulação e melhorar a experiência do público na feira.

Foto: Reprodução

A 48ª edição da Expointer, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, contará com uma novidade tecnológica para auxiliar os visitantes. O mapa interativo em 360°, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), reunirá cerca de 200 pontos mapeados nos 141 hectares do parque e pode ser acessado em expointer360.rs.gov.br.

O recurso se diferencia por oferecer uma navegação imersiva e intuitiva, superando os tradicionais mapas impressos ou estáticos. No mapa online, os visitantes poderão ser guiar com o avatar da GurIA, assistente virtual do governo do RS baseado em Inteligência artificial (IA), para se deslocar de forma intuitiva pelos pavilhões, estandes e atrações. Um campo de busca também está disponível para que os visitantes encontrem algum espaço desejado. Ao acessar o link do mapa, o visitante terá apenas que permitir que o sistema acesse a sua localização do celular.

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, ressalta que a iniciativa está alinhada ao compromisso do governo estadual em investir em tecnologia para aprimorar a experiência dos visitantes. Segundo ele, a inovação representa um avanço em relação aos serviços oferecidos em edições anteriores. “O mapa interativo vai facilitar o fluxo de pessoas no parque e proporcionar uma experiência diferenciada ao público. É um recurso que agrega inovação tecnológica ao serviço público, tornando o acesso às informações mais ágil e eficiente”, afirma.

Principais diferenciais do mapa

Experiência imersiva e intuitiva – O visitante pode se deslocar virtualmente pelo parque por meio do avatar da GurIA, acompanhando em tempo real os locais da feira, em uma navegação mais envolvente e amigável.

Localização dinâmica – O sistema permite ao usuário se situar no espaço físico da feira e seguir trajetos orientados, facilitando a busca por pavilhões, estandes e áreas de interesse.

Integração com a programação – Além da geolocalização, o mapa apresenta a agenda de atividades vinculada a cada local, quando houver, ajudando o visitante a planejar seu percurso conforme os eventos, palestras e atrações desejadas.

Acesso simplificado e multiplataforma – Pode ser utilizado em dispositivos móveis ou computadores, sem necessidade de download, garantindo praticidade para todos os públicos.

Atualização em tempo real – Diferentemente dos materiais impressos, o mapa digital pode ser constantemente atualizado, refletindo alterações na programação ou na organização do espaço.

Presença da GurIA

No site oficial da Expointer, a Guria também estará disponível para interação direta. Nessa plataforma, a assistente virtual atuará como canal de orientação, fornecendo informações personalizadas, indicando serviços, apresentando a programação e facilitando o acesso a conteúdos relevantes para quem visita a feira.

