Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Admissão dos animais dá a largada para a final da Morfologia na 48ª Expointer

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Dos 283 equinos que se classificaram nas Passaportes durante o ciclo, 271 foram admitidos para participarem da prova

Foto: Daymon Grocheviski

Foi dada a largada para a grande final da Morfologia na 48ª Expointer, com o início, na tarde desta quinta-feira (28) da Admissão dos animais que participarão da prova que definirá o Melhor Exemplar da Raça, entre machos e fêmeas. Dos 283 equinos que se classificaram nas Passaportes durante o ciclo, 271 foram admitidos para participarem da prova que avalia as características físicas dos concorrentes.

“Foram animais bem apresentados, bem preparados e notamos a qualidade subindo a cada ano. Também é importante destacar a organização de todo pessoal de apoio, a equipe da ABCCC, que trabalhou no processo de admissão”, afirma o inspetor técnico credenciado à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Thiago Orlando.

A Morfologia abre a temporada das grandes finais do Cavalo Crioulo na 48ª Expointer, e  seguirá até o domingo (31) quando serão realizados os grandes campeonatos e conhecidos os vencedores. O caminho para a chegar até a grande final foi longo e concorrido, pois foram 30 Passaportes — nove a mais do que no ano passado —, percorrendo nove estados do Brasil, o que resultou em mais de 2 mil animais participando das seleções.

Os jurados Eduardo Móglia Suñe e Luiz Alberto Martins Bastos, com Rodrigo Albuquerque Py como árbitro, serão os responsáveis pelas avaliações.

A disputa promete ser concorrida na Arena do Cavalo Crioulo, pois começa antes mesmo de se iniciar oficialmente a feira, em Esteio (RS), desde o início dos julgamentos na manhã de 29 de agosto, sexta-feira. Principalmente entre as fêmeas, já que as categorias de Potrancas são as mais numerosas, com 39 na Menor e 40 na Maior.

Os animais chegam à final chancelados nos Passaportes, na Prévia Morfológica ou pelo Ranking das Exposições Morfológicas e têm como origem os estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Distrito Federal (DF), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e São Paulo (SP).

Já a grande final do Freio de Ouro será no dia ao longo do dia 06 de setembro, no sábado, reunindo 96 conjuntos na disputa que terá início no dia 02 de setembro. Confira abaixo o calendário das provas.

Calendário da ABCCC na 48ª Expointer

SEXTA-FEIRA – 29/08/2025
08h30min – Início do julgamento – Morfologia Expointer – Categorias Potranco Menor e Potranco Maior
14h – Continuação julgamento – Morfologia Expointer – Categorias Cavalo Menor e Cavalo Adulto

SÁBADO30/08/2025
08h30min – Continuação do julgamento – Morfologia Expointer – Categorias Potranca Menor e Potranca Maior
14h – Continuação do julgamento – Morfologia Expointer – Categorias Égua Menor e Égua Adulta

DOMINGO31/08/2025
08h30min – Julgamento Morfológico dos Campeonatos – Morfologia Expointer
16h – Julgamento Morfológico dos Grandes Campeonatos – Morfologia Expointer

TERÇA-FEIRA – 02/09/2025
08h30min – Etapa morfológica – Categoria Fêmeas – 44º Freio de Ouro
13h30min – Etapa morfológica – Categoria Machos – 44º Freio de Ouro

QUARTA-FEIRA – 03/09/2025
08h30min – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Fêmeas (50% dos animais admitidos) – 44º Freio de Ouro
Sequência – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Fêmeas (50% dos animais admitidos) – 44º Freio de Ouro
14h – Exame de admissão – Supercopa do Proprietário – Categorias A
Sequência Supercopa do Proprietário – Andaduras/Figura/Volta Sobre Patas (VSP)/Esbarradas Supercopa do Proprietário – Categorias A

QUINTA-FEIRA – 04/09/2025
08h30min – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Machos (50% dos animais admitidos) – 44º Freio de Ouro
Sequência – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Categoria Machos (50% dos animais admitidos) – 44º Freio de Ouro
14h – Exame de admissão – Supercopa do Proprietário – Categorias B
Sequência Supercopa do Proprietário – Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas Supercopa do Proprietário – Categorias B

SEXTA-FEIRA – 05/09/2025
08h30min – Mangueira I – 44º Freio de Ouro
Sequência – Mangueira I – Supercopa do Proprietário – Categorias A e B
Sequência – Campo I – 44º Freio de Ouro
Sequência – Campo I – Supercopa do Proprietário – Categoria A
Sequência – Supercopa Paleteada – 1ª Fase

SÁBADO – 06/09/2025
08h30min – Fase Final Supercopa Freio do Proprietário – Mangueira II (10 conjuntos cat. A e 10 conjuntos cat. B)
Sequência – Bayard/Sarmento Supercopa Freio do Proprietário – Categorias A e B
Sequência – Campo II Supercopa Freio do Proprietário – Categorias A
Sequência – Final Supercopa Paleteada (8 duplas cat. A e 6 duplas cat. B)
14h – Mangueira II – Fase Final – 44º Freio de Ouro
Sequência – Abertura Oficial da Final do Freio de Ouro
Sequência – Bayard/Sarmento – Fase Final – 44º Freio de Ouro
Sequência – Campo II – Fase Final – 44º Freio de Ouro
Sequência – Confraternização e Encerramento 44º Freio de Ouro

https://www.osul.com.br/animais-largada-final-morfologia-48a-expointer/ Admissão dos animais dá a largada para a final da Morfologia na 48ª Expointer 2025-08-29
