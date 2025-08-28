Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em meio ao cenário de desafios no campo, a instituição reforça seu papel central no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação/Sicredi
Em meio ao cenário de desafios no campo, a instituição reforça seu papel central no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Sicredi)

O Sicredi estará presente na 48ª Expointer, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Em meio ao cenário de desafios no campo, a instituição reforça seu papel central no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, impulsionando diferentes cadeias produtivas e fomentando alternativas para o crescimento econômica e social do estado.

“O Sicredi tem o compromisso permanente com os mais de 2,8 milhões de associados no Rio Grande do Sul, apoiando quem busca, por meio de produtos e serviços financeiros — como o crédito — transformar seus projetos em realidade e gerar desenvolvimento. Como uma das instituições que mais impulsionam o agronegócio gaúcho, nossa presença na Expointer é especialmente significativa. Será um momento estratégico para reforçar a parceria, reafirmando nosso papel em todos os ciclos da economia gaúcha. Mais do que apoiar, nosso interesse genuíno é estar ao lado da comunidade e participar ativamente deste grande movimento de fortalecimento do Rio Grande do Sul porque acreditamos que o desenvolvimento nasce da união e do protagonismo coletivo”, afirma Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste.

Na edição de 2025, cerca de 80 colaboradores da instituição, vindos de diferentes partes do Estado, atuarão durante os 9 dias nos três espaços do Sicredi no Parque, localizados nas áreas de máquinas e implementos, pecuária e no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF).

Como em 2024, a instituição contará com o Espaço Café do Sicredi, parceria com o Café do Mercado, de Porto Alegre. Além disso, oferecerá erva mate para o chimarrão, uma parceria com a ervateria Elacy, de Venâncio Aires, ambos associados Sicredi. Também estão previstas ações durante a Feira com Icatu, Mapfre e Fiserv.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Expointer

Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Irga marca presença na 48ª Expointer 2025
https://www.osul.com.br/sicredi-impulsiona-o-desenvolvimento-do-rs-e-lidera-protagonismo-na-expointer-2025/ Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Política Lula diz que não há espaço para terceira via em 2026
Pode te interessar

Expointer Banrisul anuncia participação na Expointer 2025

Expointer Sustentabilidade e inovação pautam o 4º Troféu Destaques do Agro na Expointer

Expointer Irga marca presença na 48ª Expointer 2025

Expointer Expointer 2025: público pode antecipar compra de ingressos pela internet