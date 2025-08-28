Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025

Em meio ao cenário de desafios no campo, a instituição reforça seu papel central no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Sicredi

O Sicredi estará presente na 48ª Expointer, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Em meio ao cenário de desafios no campo, a instituição reforça seu papel central no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, impulsionando diferentes cadeias produtivas e fomentando alternativas para o crescimento econômica e social do estado.

“O Sicredi tem o compromisso permanente com os mais de 2,8 milhões de associados no Rio Grande do Sul, apoiando quem busca, por meio de produtos e serviços financeiros — como o crédito — transformar seus projetos em realidade e gerar desenvolvimento. Como uma das instituições que mais impulsionam o agronegócio gaúcho, nossa presença na Expointer é especialmente significativa. Será um momento estratégico para reforçar a parceria, reafirmando nosso papel em todos os ciclos da economia gaúcha. Mais do que apoiar, nosso interesse genuíno é estar ao lado da comunidade e participar ativamente deste grande movimento de fortalecimento do Rio Grande do Sul porque acreditamos que o desenvolvimento nasce da união e do protagonismo coletivo”, afirma Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste.

Na edição de 2025, cerca de 80 colaboradores da instituição, vindos de diferentes partes do Estado, atuarão durante os 9 dias nos três espaços do Sicredi no Parque, localizados nas áreas de máquinas e implementos, pecuária e no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF).

Como em 2024, a instituição contará com o Espaço Café do Sicredi, parceria com o Café do Mercado, de Porto Alegre. Além disso, oferecerá erva mate para o chimarrão, uma parceria com a ervateria Elacy, de Venâncio Aires, ambos associados Sicredi. Também estão previstas ações durante a Feira com Icatu, Mapfre e Fiserv.

