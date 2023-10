Geral Irmã do ministro do Supremo Cristiano Zanin é atacada por homem em São Paulo

As imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que o homem se aproxima e chuta os animais. Foto: Reprodução

A irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, a advogada Caroline Zanin, de 43 anos, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, na segunda-feira (16), por agressões contra ela e seus cachorros.

O agressor ainda não foi identificado. “Eu tinha acabado de chegar no prédio. Não consigo acreditar. Foi muito de repente. Quando eu estava entrando no prédio ele me disse: ‘vou chutar você e os cachorros'”, contou. Caroline foi atingida por dois chutes na perna e está com hematomas. Ela não conhece o agressor e afirmou que nunca havia visto o homem antes.

Conforme o boletim de ocorrência, a advogada relatou que voltava de um passeio na parte da tarde com dois cachorros (Apolo e Catarina) e, quando se preparava para entrar no condomínio que mora, um homem a abordou e teria dito que chutaria ela e os seus cachorros.

Caroline informou que chegou a gritar para que o segurança do condomínio a ajudasse, mas não teve tempo de evitar as agressões. Ela conta que ficou com hematomas nas pernas e que os cachorros apresentaram sangramentos.

As imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que o homem se aproxima e tenta chutar os animais ao menos em seis oportunidades. Um desses chutes atinge a perna de Caroline. Na sequência, ele vai embora.

“Não sei dizer se teve conotação política. Nunca tinha sofrido uma agressão na minha vida. Estou super em choque. Não sei dizer se tem a ver com o meu irmão. Dá uma sensação de insegurança”, disse a advogada. “Esse primeiro é assim mesmo [de tentar entender] e avaliar o que vou ter que começar a mudar”, complementou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal e praticar ato de abuso a animais pelo 23º Distrito Policial (Perdizes). A vítima foi orientada quanto ao prazo para representação criminal.

Também em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o caso está sendo conduzido pela Polícia de São Paulo.

