Irmão de candidato à prefeitura no Ceará é flagrado com dinheiro na cueca

A suspeita é de crime eleitoral e os presos foram encaminhados à sede da Polícia Federal. (Foto: Reprodução/ Polícia Federal)

A Polícia Civil do Ceará prendeu em uma ação em Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã do sábado (28) Miguel Carolino de Amorim, irmão do prefeito e que acabou perdendo o segundo turno, Naumi Amorim (PSD). Miguel e mais quatro secretários municipais foram flagrados com cerca de R$ 600 mil em espécie, estando parte da quantia escondida na cueca e parte em sacos. A suspeita é de crime eleitoral e os presos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPD), a prisão aconteceu em uma abordagem da Polícia Civil a um veículo suspeito. Quando revistados, os agentes encontraram dinheiro, uma lista de nomes e outros objetos que sustentam os indícios de crime eleitoral. Na sede da PF, os homens foram ouvidos e, em seguida, liberados. O valor encontrado foi apreendido.

Em coletiva de imprensa, o delegado regional de combate aos crimes eleitorais da PF, Alan Robson Alexandrino, confirmou as informações mas não apontou partidos e candidatos ligados aos homens.

O flagrante acabou filmado por pessoas que passavam no local e as imagens começaram a circular nas redes sociais. No vídeo, aparecem Antonio Uedson da Silva, procurador-geral adjunto do Município de Caucaia, sendo abordado com maços de dinheiro dentro da calça. Além de Carlinhos Gomes, vice-presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, o secretário de Patrimônio, Assis Medeiros, e ao fundo, Miguel Carolino de Amorim, irmão do Naumi Amorim.

A campanha de Naumi Amorim confirmou que teve apoiadores presos na operação. Em uma rede social, o candidato fez uma declaração em vídeo, sem citar diretamente o episódio. “Não vamos nos desanimar com as perseguições. Querem ganhar no tapetão”, disse, sem explicar a origem do dinheiro.

Em nota, a coordenação da campanha do prefeito declarou que “aguarda o resultado dos procedimentos adotados pelas autoridades competentes e que mantém-se absolutamente tranquila e disposta a colaborar com as investigações”.

As prisões aconteceram durante a “Operação Eleições 2020-2º Turno”, que conta com mais de quatro mil profissionais de segurança para fiscalizar a segunda etapa da votação em Fortaleza e Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará.

Em entrevista, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, justificou o envio de tropas para Caucaia porque na cidade há uma “preocupação que recai sobre todos nós, sobre todos os tribunais regionais eleitorais (TREs), que é a violência por motivação política”.

