Brasil O PT não elege um prefeito em uma capital pela primeira vez desde a redemocratização

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Não houve nenhuma vitória em capitais no 2º turno. Partido também não levou nenhuma no 1º turno. (Foto: Lula Marques/Agência PT)

Das 15 cidades em que disputava o 2º turno, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi derrotado em 11. A legenda só conseguiu eleger os prefeitos de Juiz de Fora (MG), Contagem (MG), Diadema (SP) e Mauá (SP). O partido era o que tinha mais candidatos na disputa neste 2º turno.

Como também não venceu em nenhuma capital neste 2º turno – o que já tinha acontecido no 1º –, o PT não tem um eleito em uma das 26 cidades pela primeira vez desde a redemocratização. As eleições em Macapá, suspensas em razão do apagão, ainda irão ocorrer.

Veja o histórico de capitais que elegeram prefeitos do PT desde a redemocratização:

– 1985 – 1 – Fortaleza

– 1988 – 3 – São Paulo, Porto Alegre e Vitória

– 1992 – 4 – Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia e Rio Branco

– 1996 – 2 – Belém e Porto Alegre

– 2000 – 6 – São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belém, Aracaju e Goiânia

– 2004 – 9 – Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Aracaju, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Vitória

– 2008 – 6 – Recife, Fortaleza, Rio Branco, Porto Velho, Palmas e Vitória

– 2012 – 4 – São Paulo, Goiânia, Rio Branco, João Pessoa

– 2016 – 1 – Rio Branco

– 2020 – Nenhum.

Entre as quatro cidades em que elegeu prefeitos, a vitória mais expressiva do partido foi de Margarida Salomão, em Juiz de Fora (MG), que obteve 54,9% dos votos e venceu o candidato do PSB, Wilson Rezato.

Uma das maiores derrotas neste 2º turno ocorreu em Recife, onde Marília Arraes (PT) disputava com João Campos (PSB), eleito com mais de 56% dos votos. O ex-ministro Pepe Vargas, que participou do governo da presidente Dilma Rousseff, foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Caxias do Sul. Pepe perdeu para o candidato do PSDB, Adiló, que obteve mais de 59% dos votos.

Se comparado com o total de prefeituras conquistas pelo partido em 2016, esta foi a baixa mais significativa do Partidos dos Trabalhadores.

Em 2008, a legenda conseguiu eleger 360 prefeitos em todo país. Quatro anos depois, passou para 555. Na eleição de 2012, o PT voltou a apresentar crescimento no total de prefeituras, com 637. Em 2016, o partido perdeu em diversas cidades, ficando com apenas 254 prefeituras. Neste ano, o partido termina a eleição com 183 prefeituras, menor número em 16 anos.

Com a derrota nas urnas neste ano, o PT ocupa a 11ª posição entre os partidos considerando o número de prefeituras.

MDB

O MDB foi o partido que mais conquistou prefeituras nas capitais brasileiras. Ao todo, foram cinco. Os partidos DEM e PSDB empatam no segundo lugar, com quatro prefeitos cada um. Veja abaixo o desempenho dos partidos nas capitais brasileiras:

MBD – Arthur Henrique (MDB – RR), em Boa Vista – Emanuel Pinheiro (MDB – MT), em Cuiabá – Maguito Vilela (MDB – GO), em Goiânia – Sebastião Melo (MDB – RS), em Porto Alegre – Doutor Pessoa (MDB – PI), em Teresina DEM – Rafael Greca (DEM – PR), em Curitiba – Gean Loureiro (DEM – SC), em Florianópolis – Bruno Reis (DEM – BA), em Salvador – Eduardo Paes (DEM – RJ), no Rio de Janeiro PSDB – Alvaro Dias (PSDB – RN), em Natal – Cinthia Ribeiro (PSDB – TO), em Palmas – Hildon Chaves (PSDB – RO), em Porto Velho – Bruno Covas (PSDB – SP), em São Paulo PDT – Edvaldo Nogueira (PDT – SE), em Aracaju – Sarto Nogueira (PDT – CE), em Fortaleza PSB – João Henrique Caldas (PSB – AL), em Maceió – João Campos (PSB – PE), em Recife PSD – Alexandre Kalil (PSD – MG), em Belo Horizonte – Marquinhos Trad (PSD – MS), em Campo Grande PP – Tião Bocalom (PP – AC), em Rio Branco – Cicero Lucena (PP – PB), em João Pessoa AVANTE – David Almeida (AVANTE – AM), em Manaus PODEMOS – Eduardo Braide (PODE – MA), em São Luís PSOL – Edmilson Rodrigues (PSOL – PA), em Belém REPUBLICANOS – Delegado Pazolini (REPUBLICANOS – ES), em Vitória.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil