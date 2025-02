Política Irritação de Lula com fala de Gilberto Kassab recai sobre o ministro de Minas e Energia

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Presidente do PSD teria dito que não imaginava que sua fala daria tamanha repercussão.

A reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à fala do presidente do PSD, Gilberto Kassab – que chamou de “fraco” o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que Lula perderia a eleição se a disputa fosse hoje – foi além da resposta dada em entrevista a jornalistas na última quinta-feira (30). Sobrou para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele é próximo do chefe do governo e influente dentro do partido de Kassab.

Conforme apurou o jornal “O Estado de S.Paulo”, Lula ficou irritado com a declaração e cobrou Silveira, também filiado ao PSD. O presidente mandou seu ministro procurar Kassab, conversar sobre o assunto e evitar novas manifestações como essa. Os dois pessedistas se encontraram pouco depois, em Brasília. Kassab teria dito não imaginar que sua fala daria tanta repercussão.

A declaração do presidente do PSD foi feita no dia 29 de janeiro, em palestra para operadores do mercado financeiro no Latin America Investiment Conference, realizado pelo Banco UBS em São Paulo. “Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito. Eles perderiam a eleição”, declarou. Ele também disse não ver uma boa marca do governo. E falou sobre o chefe da equipe econômica da atual gestão: “Haddad não consegue se impor no governo. Um ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo”.

Na quinta-feira, quando falou a jornalistas, Lula disse que riu ao saber das falas do presidente do PSD. “Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse: se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a dois anos, fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição”. O presidente também afirmou que o pessedista foi “injusto” com Haddad, a quem definiu como “um ministro extraordinário”.

As bancadas do PSD na Câmara dos Deputados e no Senado estão na base de apoio a Lula, mas o presidente do partido é um aliado do bolsonarismo. Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos favoritos da direita para enfrentar o grupo político de Lula na eleição presidencial de 2026.

O PSD deve ser um dos protagonistas da reforma ministerial planejada pelo Planalto para as próximas semanas. Os deputados do partido indicaram o ministro da Pesca, André de Paula, no início do governo, mas têm dito que a estrutura é pequena demais para a quantidade de votos que os integrantes da legenda dão a favor dos projetos do Executivo. Têm cobrado o Ministério do Turismo, hoje comandado por Celso Sabino (União Brasil).

(Caio Spechoto e Gabriel Hirabahasi /Estadão Conteúdo)

Irritação de Lula com fala de Gilberto Kassab recai sobre o ministro de Minas e Energia

