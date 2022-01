Saúde Irritação, estresse ou doença: saiba por que o olho treme

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Descansar mais e reduzir o estresse ajudam a minimizar espasmos nos olhos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Espasmos nas pálpebras, embora irritantes, “raramente são um sinal de algo sério”, disse Stephanie Erwin, optometrista do Cole Eye Institute da Cleveland Clinic. O tipo mais comum de tremor ocular é uma série de contrações musculares chamadas mioquimia palpebral, que produz contrações involuntárias e intermitentes da pálpebra, normalmente a inferior.

Apenas um olho é afetado por vez porque a contração se origina no músculo ao redor do olho, e não no nervo que controla o reflexo de piscar, que envia a mesma mensagem para ambos os olhos simultaneamente, acrescentou Erwin. Os espasmos podem durar de horas a dias e meses.

“Se a contração persistir por um longo período de tempo ou for acompanhada de sintomas adicionais, é uma boa ideia ser examinado por um oftalmologista para garantir que nada mais esteja acontecendo”, disse ela.

Se os espasmos se espalharem para outros músculos do rosto ou se você notar que os dois olhos estão se contraindo ao mesmo tempo, esses são indícios de um problema mais sério. Outros sinais de alerta incluem uma pálpebra caída ou um olho vermelho.

Mas se apenas uma pálpebra está se contraindo, geralmente é um caso inofensivo (e muitas vezes exasperante) de mioquimia palpebral.

Quanto ao por que isso acontece. “Ninguém sabe exatamente por quê”, disse a Dra. Alice Lorch, oftalmologista do Massachusetts Eye and Ear, em Boston. “Às vezes, decorre de uma pequena irritação, por exemplo, uma lente de contato esfregando na pálpebra.”

Hidratação e descanso

Não há solução rápida para a contração da pálpebra quando ela começa, disse Lorch. Mas lágrimas artificiais, colírios que lubrificam o olho, podem ajudar. O ideal é escolher aqueles que não contenham conservantes, porque os conservantes químicos às vezes podem ser irritantes. Você também pode tentar massagear os olhos no chuveiro ou cobrir os olhos com um pano úmido e quente antes de dormir, acrescentou ela, o que ajudará a relaxar os músculos dos olhos e abrir as glândulas nas margens das pálpebras. Isso aumenta o fluxo de óleo nos olhos e retarda a evaporação da lágrima. Outras medidas preventivas incluem descansar mais e reduzir o estresse.

“A contração é um sinal do seu corpo pedindo para você desacelerar”, disse o Dr. Raj Maturi, porta-voz da Academia Americana de Oftalmologia.

Diminuir a ingestão de cafeína também pode ajudar a evitar espasmos nos olhos, porque grandes quantidades de cafeína podem levar à tensão muscular. Tomar uma ou duas xícaras de café por dia deve ser bom, disse Lorch.

Também é importante manter-se hidratado e ter uma dieta balanceada que inclua alimentos ricos em potássio (batatas, bananas e lentilhas são ótimas fontes), magnésio (encontrado em vegetais de folhas verdes, grãos integrais, feijão, nozes e peixes) e cálcio (experimente laticínios, sardinha, folhas verdes escuras ou cereais matinais fortificados), uma vez que desequilíbrios nesses minerais podem levar a espasmos.

A água tônica às vezes é apontada como um remédio para espasmos nas pálpebras porque contém uma pequena quantidade de quinina. A quinina, um medicamento aprovado pela FDA dos EUA para tratar a malária, também tem sido usado off-label para tratar cãibras nas pernas noturnas, algo que o FDA diz não ser seguro nem eficaz. Não há evidências científicas de que a água tônica previna ou alivie a contração das pálpebras.

Raramente, os oftalmologistas usam Botox para interromper a contração injetando uma pequena quantidade no músculo orbicular que envolve as pálpebras, mas isso é feito “apenas em casos graves”, disse Erwin.

A mioquimia da pálpebra geralmente desaparece sozinha sem intervenção médica, disseram os especialistas. Para a maioria dos pacientes, é apenas uma questão de descansar, tomar medidas para reduzir o estresse, lubrificar o olho e esperar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde