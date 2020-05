Magazine Isis Valverde fala sobre maternidade e culpa

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Atriz compartilhou registro em seu perfil no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Maternidade e amor-próprio são dois componentes de uma equação difícil de resolver para muitas mulheres. Isis Valverde confessou sua dificuldade em lidar com essas questões durante uma live com a jornalista Mônica Salgado, na noite de terça-feira. Depois que se tornou mãe de Rael, hoje com 1 ano e meio, a atriz conta que passou a ser muito mais vigiada e criticada por seus seguidores nas redes sociais.

“Eu tirava uma foto na piscina, e as pessoas me julgavam. Diziam que era a babá que criava o meu filho. E eu tive ‘baby blues’”, revelou Isis, de 33 anos, sobre o período pós-parto, em que muitas mulheres sentem uma tristeza profunda, medo e impotência.

A atriz continuou seu relato:

“Gente, desculpa. Existe um filho? Existe. Mas existe uma mulher também. Eu amamentei meu filho exclusivamente por seis meses, me dediquei… Mas era crítica atrás de crítica. Você imagina uma mulher que não tem a rede de apoio que eu tenho! Minha mãe e meu marido rearrumavam a minha cabeça. No início da maternidade, eu senti muita agressão a mim. Eu ficava pensando em outras mães. Pessoas que se sentem mal porque foram tomar um açaí com o marido. E aí por isso se sentem péssimas”.

Isis contou que a primeira vez que viajou sem o filho foi marcante: “Primeira viagem que fiz e fiquei sem meu filho parecia que eu estava pecando. Ficava chorando com os peitos cheios de leite. Ele já estava com 6 meses… Eu olhava pro meu peito e chorava, explodia de leite. Foi horrível! Foi uma cena de que eu nunca mais vou me esquecer. O que mais me marcou foi essa descoberta da nova forma de transitar pelo mundo tendo um filho”.

A artista afirmou a necessidade de se considerar cada mulher em sua individualidade: “A gente tem que aceitar a maternidade singular. Você não pode querer que a outra mulher seja a mãe que você é. Tem gente que é feliz sendo só mãe, não se importa de não trabalhar fora. Tenho amigas assim e tudo bem”.

“Pacotinho de amor”

Nesta quarta-feira (27), Isis surgiu sorridente com o marido e o filho numa foto publicada em seu perfil no Instagram. A atriz, casada com André Rezende, posou para o registro perto da piscina de sua casa.

“Nosso pacotinho de amor”, escreveu ela na legenda. No registro, os três aparecem tomando sol durante o isolamento social.

