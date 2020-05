Celebridades Anitta fala de plástica: “Cada dia ia estar com uma cara diferente”

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Apesar do tom bem-humorado, Anitta já falou sobre os procedimentos estéticos que fez Foto: Reprodução/Instagram Apesar do tom bem-humorado, Anitta já falou sobre os procedimentos estéticos que fez. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta curtiu um filtro do Instagram que afinou seu nariz, deu sardas e aplicou um efeito delineado nos olhos. A cantora se divertiu com o novo rosto e refletiu sobre o que seria preciso para ficar com aqueles traços: “Quantas plásticas precisaria para ficar assim? Ou será que só maquiagem resolve?”, indagou.

“Ai, gente, eu amo inventar história! Ainda bem que não tenho tempo! Senão, cada dia eu ia estar com uma cara diferente! Minha mãe ia me matar! Aí sim minha mãe ia acabar com minha raça”, brincou a cantora.

Apesar do tom bem-humorado, Anitta já falou sobre os procedimentos estéticos que fez. Ao usar um filtro do Snapchat para ficar com rosto de criança, ela comentou como não se parecia com a versão jovem de si mesma. “A minha cara não era assim quando eu era bebê. Ah, mas me enchi de plásticas. Claro que não vai ficar igual, gente”, disse, bem humorada.

Durante uma conversa com a modelo Mari Gonzalez, por quem manifestou torcida no “Big Brother Brasil 20”, da TV Globo, Anitta disparou, aos risos: “Não nasci com o dom da beleza como a Mari. Precisei de umas 50 plásticas, botox…”.

