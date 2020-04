Notas Brasil Isolamento social cai para 47% em São Paulo; ideal é 70%

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

O índice de isolamento social no estado de São Paulo foi de apenas 47% nessa quinta-feira (9), de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente do governo estadual. Na quarta-feira (8), o índice foi de 50%. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em SP, David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da covid-19 é de 70%.

