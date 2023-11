Mundo Israel ataca Síria após interceptar mísseis

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Israel “responsabiliza o regime sírio por qualquer ato terrorista que venha de seu território”. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O exército israelense atacou a Síria nessa sexta-feira (10), um dia depois de um drone cair sobre uma escola no sul de Israel e de ter interceptado mísseis que se dirigiam a seu território.

“Nossos inimigos estão tentando nos dispersar de nossa missão central em Gaza”, disse nessa sexta pela noite o principal porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

“Ontem tivemos que operar em Líbano, Síria, Judeia e Samaria [nome bíblico da Cisjordânia], Gaza e o setor do Mar Vermelho”, disse ele.

Na quinta-feira, um drone caiu sobre uma escola de Eilat, às margens do Mar Vermelho, sem deixar feridos.

Em resposta, o Exército israelense “atacou a organização que realizou o ataque” a partir da Síria, disse Hagari na rede social X (antigo Twitter), sem especificar o nome do grupo.

Balanço de mortes

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel afirmou que a quantidade de pessoas mortas nos ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro, foi de cerca de 1.200. Antes, o governo trabalhava com o número de 1.400.

Por que os houthis, do Iêmen, estão atacando Israel?

Os houthis, grupo rebelde que controla parte do Iêmen, são um novo ator na guerra entre o Hamas e Israel. Financiados pelo Irã e defensores da destruição de Israel, os rebeldes iemenitas vêm há dias lançando drones e mísseis. Na quinta-feira, um ataque que atingiu o balneário israelense de Eilat, no sul do país, foi atribuído ao grupo.

Israel bombardeia a Faixa de Gaza

As forças armadas de Israel bombardearam a Faixa de Gaza nessa sexta-feira. Mais de 100 mil pessoas que moram na região foram para o sul nos últimos dois dias. As forças de Israel estão também atuando na Cidade de Gaza, segundo o porta-voz Daniel Hagari.

Em uma transmissão, ele afirmou que agora há tentativas de libertar os reféns que estão nas mãos do grupo terrorista Hamas, mas que isso leva tempo.

Os brasileiros e seus parentes que estão na Faixa de Gaza foram autorizados a cruzar a fronteiro do território palestino com o Egito nessa sexta, mas a passagem de Rafah, a única por onde se faz a travessia, foi fechada. O grupo de 34 pessoas deverá ser levado ao Egito e, de lá, para o Brasil.

Tiroteio em hospital em Gaza deixa um morto

O Crescente Vermelho (como é chamada a Cruz Vermelha em países de maioria islâmica) disse na sexta-feira que uma pessoa foi morta e 19 ficaram feridas em um tiroteio causado pelas forças israelenses no hospital Al-Quds, em Gaza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-ataca-siria-apos-interceptar-misseis/

Israel ataca Síria após interceptar mísseis

2023-11-10