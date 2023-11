Porto Alegre Passam bem as crianças que haviam desaparecido em área de mata na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

As crianças entraram em uma área de mata fechada para tomar banho em um lago Foto: Divulgação Sem encontrar o caminho de volta, gurizada pernoitou no local. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros e Brigada Militar (BM) encontram na manhã dessa sexta-feira (10) um grupo de quatro crianças que havia desaparecido na tarde anterior em uma área de mata no Morro da Cruz, Zona Leste de Porto Alegre. Com idades de 5 a 9 anos, os três guris e uma guria foram atendidos em posto de saúde na região e passam bem, apesar do susto.

Familiares relataram que a turma – incluindo três irmãos – havia saído de suas casas para brincar no campinho de futebol de uma praça nas imediações. Os pequenos entraram em uma área de mata fechada, por meio de uma trilha, para brincar de esconder, mas não conseguiram encontrar o caminho de volta.

O grupo acabou passando a noite em meio à vegetação, localizada em terreno abrangido pelo bairro São José, próximo do Agronomia. Enquanto isso, policiais, bombeiros realizam buscas, com apoio de integrantes da comunidade – incluindo motociclistas voluntários, cães farejadores da BM, helicóptero e até mergulhadores.

Por fim, as crianças foram localizadas por volta das 9h. De acordo com profissionais que atuaram na operação de regaste, elas sofreram privação de sono, além de sede e fome – além, é claro, de um grande susto do qual dificilmente esquecerão. O incidente é investigado pelo Departamento da Criança e do Adolescente da Polícia Civil gaúcha.

Em entrevistas à imprensa, as duas mães do quarteto compartilharam momentos de desespero por não saber o que acontecera até que os filhos fossem localizados. Todas prometeram que não aplicarão castigos: em vez disso, dizem que reforçarão as conversas com a gurizada para que situações desse tipo não se repitam.

Bebê salvo

Nesta semana, soldados do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre) salvaram a vida de um menino de 3 meses e que passava por situação de sufocamento por secreções das vias áreas.

Segundo a corporação, o bebê foi submetido a procedimento-padrão conhecido como “manobra de Heimlich”, para a qual os brigadianos são treinados. A equipe se deslocava em uma viatura para atender ocorrência quando observou um automóvel se aproximando com sinal de alerta.

Ambos os veículos pararam e a mãe da criança desceu pedindo socorro, desesperada, pois o filho não respirava. Um dos soldados (identificado apenas como “Borges” pela BM ao noticiar o fato) prontamente aplicou o procedimento e o pequeno gauchinho voltou a respirar, sendo então encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas.

(Marcello Campos)

2023-11-10