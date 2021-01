Mundo Israel autoriza uso da vacina da Moderna contra o coronavírus

Por Ana Carolina Rodrigues | 5 de janeiro de 2021

País garantiu 6 milhões de doses do imunizante, que já teve aval nos EUA e no Canadá Foto: Reprodução

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna teve o uso autorizado pelas autoridades de Israel. O anúncio foi feito nesta terça-feira (05) pelo Ministério da Saúde israelense e pela farmacêutica norte-americana. “A autorização é um marco na história da nossa empresa e na luta global contra a Covid-19”, disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna, em comunicado.

Dessa forma, Israel se torna o terceiro país a autorizar o uso deste imunizante, depois de Estados Unidos e Canadá. As autoridades locais já garantiram 6 milhões de doses do produto.

Adiantado na vacinação contra a Covid-19, Israel já distribuiu doses a pelo menos 14% da população – o equivalente a mais de 1,2 milhão de pessoas –, em apenas duas semanas de campanha.

Quando ainda não havia certeza sobre a eficácia dos imunizantes, na metade do ano passado Israel já tinha acordos encaminhados com empresas como Pfizer e Moderna para garantir que estaria entre as primeiras nações a receber os produtos.

Segundo órgãos internacionais de imprensa, somente esses dois fornecedores se comprometeram a embarcar cerca de 14 milhões de doses. O país recebeu as primeiras doses da Pfizer no dia 9 de dezembro, e o chefe de governo Benjamin Netanyahu foi o primeiro a receber o imunizante.

