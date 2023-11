Mundo Israel bombardeia alvos no sul do Líbano em resposta a ataques do Hezbollah

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Os militares israelenses disseram que atingiram uma posição do Hezbollah com um ataque aéreo. (Foto: Reuters)

Bombardeios israelenses atingiram cidades do sul do Líbano na semana, em resposta a um novo ataque com foguetes do poderoso grupo armado Hezbollah, conforme a violência transfronteiriça se estendia pelo quarto dia. O Hezbollah disse ter disparado mísseis de precisão contra uma posição israelense em resposta à morte de seus membros em bombardeios israelenses no início da semana, prometendo respostas “decisivas” aos ataques ao território libanês, especialmente os mortais.

Os militares israelenses disseram que atingiram uma posição do Hezbollah com um ataque aéreo e que também “atacaram” o Líbano depois que um posto militar próximo à cidade israelense de Arab al-Aramshe foi alvo de fogo antitanque nesta quarta-feira.

Eles não forneceram imediatamente detalhes sobre vítimas. Uma fonte de segurança libanesa afirmou que o Hezbollah disparou dois mísseis de precisão contra Israel, que o grupo considera seu inimigo declarado.

Moradores da cidade de Rmeish, no sul do Líbano, disseram que os bombardeios israelenses atingiram as proximidades. Uma fonte de segurança declarou à Reuters que os projéteis de artilharia israelense estavam atingindo o ponto de lançamento de foguetes em torno de Dhayra, diante de Arab al-Aramshe.

O Hezbollah e a facção palestina Hamas reivindicaram ataques a partir do Líbano na terça-feira (10). O Hezbollah disparou um míssil guiado contra um tanque israelense, publicando um vídeo de sua destruição, e o Hamas disse que lançou uma salva de foguetes de Al-Koleilah contra Israel.

O surto de violência ao longo da fronteira ocorre depois que o Hamas lançou um ataque mortal contra Israel no fim de semana, com Israel desencadeando uma campanha de bombardeio contra Gaza.

Israel intensifica ataques

Após atingir ambulâncias que transportavam pacientes do Hospital Al-Shifa, Israel intensificou seus bombardeios a Gaza e atingiu escolas, mesquitas e outros hospitais. As informações são da mídia árabe Al Jazeera.

De acordo com a mídia, na manhã desse sábado (4), a escola Al-Fakhoora, administrada pela UNRWA (Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos) no campo de refugiados de Jabalaia, foi atingida por um míssil israelense. O ataque resultou em 15 mortos e 54 feridos, segundo informações do Ministério da Saúde palestino.

O local foi refúgio de inúmeros desabrigados devido aos bombardeios que vêm ocorrendo desde o último mês.

O bombardeio aconteceu horas após um ataque à escola Osama bin Zaid, que também abrigava famílias refugiadas, na região de al-Saftawi, ao norte da Cidade de Gaza, e resultou na morte de 20 pessoas.

Este é o terceiro grande ataque ao campo de Jabalia. A previsão, segundo o diretor do Hospital Al-Shifa, Muhammad Abu Silmeyeh, é de que haja um aumento no número de mortos. Segundo o Ministério da Saúde palestino, cerca de 2.200 pessoas, incluindo 1.250 crianças, estão soterradas sob os escombros de Gaza.

2023-11-04